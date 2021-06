AVISO Pressegespräch: Guter Schlaf kann Leben retten!

Schlechter Schlaf beeinflusst die Lebensqualität massiv. Umso wichtiger ist es, bereits erste Anzeichen ernst zu nehmen, Ursachen zu erkennen und das Risiko zu minimieren.

Wien (OTS) - Fast jede*r zweite Österreicher*in leidet unter Schlafproblemen.[1] Die Pandemie hat dieses Problem weiter verstärkt: So geben 32% an, während der Corona-Krise schlechter zu schlafen.[2] Die Ursachen eines nicht-erholsamen Schlafes sind vielfältig und reichen von neurologischen Störungen bis zur obstruktiven Schlafapnoe (OSA), der am häufigsten anzutreffenden Form von schlafbezogenen Schlafstörungen. Das Risiko, an einer obstruktiven Schlafapnoe zu leiden, wurde nun durch SPECTRA-Marktforschung auf Basis des klinisch anerkannten Risikofragebogens „Epworth-Sleepiness-Scale (ESS)“ in einer österreichweiten Erhebung (n=1.002) abgefragt.

Führende nationale und internationale Schlaf-Experten*innen beantworten beim Pressegespräch folgende Fragen:

Welchen Stellenwert hat Schlaf in unserer Gesellschaft und bei der Gesunderhaltung?

Ab wann spricht man von Schlafstörungen & wie steht es um das allgemeine öffentliche Bewusstsein über die Folgen von Schlafstörungen?

Was sind die Risikofaktoren einer obstruktiven Schlafapnoe (OSA) und welche Menschen sind besonders betroffen (SPECTRA-Erhebung)?

Wie sieht die schlafmedizinische Versorgung in Österreich aus? Wohin sollen sich Betroffene wenden?

Die Plattform „Home Care Provider“ lädt Medienvertreter*innen aus Laien- und Fachmedien herzlich ein, diese und weitere Fragen zu diskutieren.

Ihre Gesprächspartner*innen (alphabetische Reihung):

Prof. Dr. med. Ingo FIETZE

Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité – Universitätsklinikum Berlin.

Mag.a Romana FORSTER-GARTLEHNER

Senior Researcher, SPECTRA Marktforschung Linz

Josef HOZA

Vorsitzender der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe Österreich

OA Dr. Rainer POPOVIC

Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung (ÖGSM, ASRA), Facharzt für Innere Medizin und Pulmologie, Leiter des Schlaflabors im Franziskusspital Wien und am Landesklinikum Melk.

Wo: Live-Stream aus dem APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Wann: Dienstag, 15. Juni 2021

Uhrzeit: 09:30 Uhr



Anmeldungen unter: presse @ finefacts.at

Live-Stream ab 09:30 Uhr unter: https://events.streaming.at/schlaf-20210615

Hinweis: Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Bestimmungen ist die persönliche Anwesenheit begrenzt und nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Datum: 15.06.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur, APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Url: https://events.streaming.at/schlaf-20210615

