So cool wird der Sommer: Drei neue „COLD TEA“-Sorten aus dem Hause Meßmer

Meßmer bringt mit drei neuen sommerlichen „COLD TEA“-Sorten eine kühle Brise ins Teeregal. Ab sofort mit gratis Trinkflasche im österreichischen Handel erhältlich.

Hall in Tirol (OTS/LCG) - Genau rechtzeitig zum Start der Sommer-Outdoor-Aktivitäten erweitert Meßmer sein zeitgeistiges Kaltaufguss-Sortiment, das letztes Jahr erfolgreich gestartet ist. Ob zum Sport, unterwegs oder für die Arbeit: Die „COLD TEA“-Range bringt frische Abwechslung in die Wasserflasche. Die praktischen Pyramidenbeutel kommen ohne Etikett und Faden und können so direkt in der Wasserflasche aufgegossen werden. So hat man in wenigen Handgriffen eine kalorien- und zuckerfreie Erfrischung für unterwegs. Zu den brandneuen Sorten gehört „Eiskaffee Vanilla“, eine aufregende Kombination von Schwarztee mit dem Geschmack von Kaffee aus echten Kaffeebohnen, abgerundet mit einer süßen Vanillenote. „Himbeere-Zitrone“ und „Eistee Pfirsich“ sind die zwei weiteren fruchtig- frischen Newcomer der Saison und ab sofort im gut sortierten Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

„Nach dem erfolgreichen Launch im letzten Sommer erweitern wir das Sortiment unserer ‚COLD TEAS‘ und bringen das erfrischende Geschmackserlebnis für die warme Jahreszeit ins Regal. Die zuckerfreien und kalorienarmen Kaltaufgusstees passen perfekt zum bewussten Lebensstil. Mit dem ‚Eiskaffee Vanilla‘ kommen sowohl Tee- als auch Kaffeeliebhaberinnen und -liebehaber auf den coolen Geschmack“ , so Geschäftsführerin Karin Stainer.

Drei Packungen „COLD TEA“ mit gratis Trinkflasche

Zur Einführung der drei neuen „COLD TEA“-Sorten überrascht Meßmer Fans des erfrischenden Geschmacks mit einem praktischen Geschenk: Zu drei Packungen gibt es eine stylische Trinkflasche für unterwegs geschenkt.

Für den kalorienarmen und körperbewussten Genuss einfach einen Teebeutel in die Wasserflasche geben und mit 500 ml stillem oder prickelndem kaltem Wasser aufgießen. Den Deckel schließen, acht Minuten warten, zwischendurch schütteln – und schon kann der Durstlöscher genossen werden. Praktisch für unterwegs: Der geschmackvolle Pyramidenbeutel ohne Etikett und Faden kann bis zu vier Stunden im Wasser verbleiben.

Mit den drei neuen Geschmacksrichtungen und den weiteren „COLD TEAS“ „Passionsfrucht-Mango“, „Zitrone-Minze“ und „Melone-Erdbeere“ stehen allen Konsumenten ab sofort gleich sechs „COLD TEA“-Sorten zur Auswahl. Eine Packung enthält jeweils 14 Pyramidenbeutel à 2,75 Gramm.

