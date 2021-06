FP-Landbauer: Respektiere die Entscheidung Hofers

Jetzt müssen die Gremien tätig werden

St. Pölten (OTS) - „Die Entscheidung Norbert Hofers das Amt des Bundesparteiobmannes zurückzulegen hat mich genauso überrascht, wie alle anderen auch. Ich respektiere aber seine Entscheidung“, kommentierte der freiheitliche Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer, den Rücktritt des FPÖ-Parteiobmannes.

„Jetzt liegt es an den Gremien der FPÖ, mit der neuen Situation sachlich und besonnen umzugehen“, so Landbauer. „Ich setze vollstes Vertrauen in Harald Stefan, der als an Jahren ältester Stellvertreter Hofers, die weiteren Schritte zur Neuaufstellung der FPÖ in die Wege leiten wird“, so Landbauer, der sich bei Hofer dafür bedankte, dass dieser bereit war die Partei in einer schwierigen Phase zu übernehmen und sie durch die vergangenen zwei schweren Jahre geführt hat.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Pressereferat

T:02742/9005 13703

presse-noe @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at