Nepp respektiert Entscheidung von Norbert Hofer und dankt ihm für seinen Einsatz

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Stadtrat Dominik Nepp, respektiert den persönlichen Entschluss von Norbert Hofer, das Amt des Bundesparteiobmanns zurückzulegen. „Ich danke Norbert Hofer für seinen großartigen Einsatz als Bundesparteiobmann. Er hat sich in einer unglaublich schwierigen und herausfordernden Situation bereit erklärt, die Partei zu übernehmen und sie in den Umfragen bei 20 Prozent stabilisiert. Für diese Leistung gebührt ihm große Anerkennung. Die weiteren personellen Entscheidungen werden in den folgenden Bundesgremien der Freiheitlichen Partei getroffen“, so Nepp.

