META Communication International: Neue Kunden- und Vertriebsstrategie zum 30. Geburtstag

Wien (OTS) - META Communication International hat eine neue Kunden- und Vertriebsstrategie etabliert. Die drei Bereiche New Business, Account Management und Customer Care werden organisatorisch in einen Kreislauf eingebettet und maßgeblich durch die Neuzugänge Mirela Dayarova (Head of New Business), Katharina Hof (Head of Customer Care & Account Management) sowie David Hladik (Key Account Management) geprägt. Alle genannten berichten an COO David Haunold. Durch die neue Struktur ist vor allem eine proaktive Kundenbetreuung sowie eine nachhaltige Marketing- und Vertriebsstrategie garantiert.

Judith Schinnerl, Geschäftsführung: „META feiert 2021 ihren 30. Geburtstag – mit den Neuzugängen und der neuen Struktur, gepaart mit unserem konstanten und eingespielten Team im Produktionsbereich, haben wir im Laufe des vergangenen Jahres eine Neuausrichtung gefunden, die Erfahrung und Knowhow im internationalen Umfeld mit einer frischen Herangehensweise an neue qualitativ anspruchsvolle Produkte kombiniert. Oberste Priorität bleibt, für unsere Kunden da zu sein.“

Mirela Dayarova, verantwortlich für New Business und (Inbound) Marketing, bringt langjährige Erfahrung aus der Medienbranche mit (u.a. Verlagsgruppe News) und war zuletzt als „Head of Operations“ bei einem Audio/IT Start Up tätig. Mirela Dayarova zu ihrer neuen Herausforderung: „META als Full-Service-Anbieter im Bereich Medienbeobachtung und Medienanalyse zeichnet sich durch Kompetenz, Professionalität und Qualität aus. Nachhaltige Kommunikationsstrategien sind jetzt wichtiger denn je. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit neuen Unternehmen, Institutionen und PR-Agenturen und die Konzeption von maßgeschneiderten Produktlösungen, die auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind. So gelingt es META-Kunden, ihre Unternehmenskommunikation gezielt zu steuern. Ein Teil davon zu sein, ist großartig.“

Katharina Hof leitet den Bereich Customer Care und ist als Account Managerin Ansprechperson für u.a. Feedbackgespräche. Sie war zuletzt „Head of Operations“ bei einem Start Up aus dem SaaS Bereich. „Ich bin sehr dankbar, hier bei META neue Erfahrungen sammeln zu können, mich weiterzuentwickeln und bin stolz auf mein motiviertes, professionelles und kundenorientiertes Team“ , meint Katharina Hof zur ihrer neuen Aufgabe.

David Hladik, zuletzt im Business Development bei einem AdTech Start Up, ist Key Account Manager und Ansprechpartner für Großkunden. Des Weiteren unterstützt er David Haunold, COO, bei Ausschreibungen und Pitches. David Hladik freut sich, „Teil eines so erfahrenen Unternehmens zu sein, auf die spannenden Aufgaben und Kundenkontakte, welche mich erwarten sowie meine bereits gesammelten Erfahrungen in einem neuen Umfeld einsetzen zu können.“

David Haunold, COO, zu den drei Zugängen: „Mit Mirela, Katharina und David konnten wir äußerst profilierte, dynamische und kompetente Persönlichkeiten gewinnen, mit welchen wir unseren Wachstumskurs fortsetzen werden.“

Über META Communication International:

Im Jahr 1991 gegründet, hat sich META zu einem führenden Medienbeobachter entwickelt. Kernprodukt sind seit der Gründung der redaktionelle Medienspiegel und die Resonanz-Analyse. META legt größten Wert auf ein intelligentes Zusammenspiel von Technologie und menschlicher Kompetenz. Die breite Produktpalette ermöglicht ein Kundenspektrum von Großkonzernen, Klein- und Mittelbetrieben, Start-Ups, Vereine bis hin zu Privatpersonen.

Rückfragen & Kontakt:

David Haunold. David.haunold @ metacommunication.com