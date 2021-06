Family Office Merope Capital ist gestartet

Wien (OTS) - Die Unternehmer Josef Katzgraber, Experte für Tourismus, Fintech- und Blockchain-Investments, Paul Pöltner, Gründer von Guiding Innovators INNOVATE, spezialisiert auf Organic Venture Building, und der Visionär Günter Kerbler haben im letzten Jahr den Space Guiding Innovators Hub Vienna gestartet - Ein Raum, in dem Innovationen zur Realität werden. Nun wurde aus diesem das Family Office „Merope Capital“ herausgegründet. „Ich finde es großartig, was wir in den letzten Monaten gemeinsam realisiert haben“. zeigt sich Josef Katzgraber über die erfolgreiche Umsetzung des ersten gemeinsamen Business erfreut.

Das Family Office „Merope Capital”.

Im Herbst 2020 wurde der „Guiding Innovators Hub Vienna“ mit dem Ziel gegründet ein Family Office nach dem Organic Venture Building Ansatz zu bauen. „Es entstand ein Family Office, das eine effiziente und individuelle Steuerung des Portfolios zulässt. Darüber hinaus bietet es eine zuverlässige Kontrolle über das zu verwaltende Vermögen“, betont Herbert Schoderböck. Mit dem Einstieg von Herbert Schoderböck entsteht aus dem Guiding Innovators Hub Vienna die Gesellschaft Merope Capital. Josef Katzgraber und Herbert Schoderböck, spezialisiert in M&A unterstützen und begleiten mit Ihrer Expertise die bestehenden Beteiligungen und sind jederzeit offen für weitere Engagements in Start-up-Unternehmen mit „Great Spirit“ und innovativen Ideen.

Innovationspotential stärken

„Unser Family Office optimiert und schafft Freiraum für neue Perspektiven. Gerade in Krisenzeiten ist es von Vorteil, schnell und unkompliziert auf zusätzliche Ressourcen außerhalb der eigenen Firma zurückgreifen zu können. Das Family Office schafft ein mehr an Perspektiven und ist ein kreativer Sparringspartner für innovative Themen. In Zeiten von Corona ein Wert, den man mehr denn je zu schätzen weiß“, sagt Josef Katzgraber.

Das HoHo Vienna, der zweithöchste hölzerne Wolkenkratzer der Welt, verkörpert viele der Werte, die das Family Office in die Welt tragen wird.

"Wer den Mut hat, eine Vision zu verwirklichen, dem rate ich, sein Ziel konsequent zu verfolgen. Als wir mit der Idee des HoHo Wien an die Öffentlichkeit gingen, kamen Fragen auf, ob ein so hoher Holzanteil überhaupt möglich sei. Deshalb freue ich mich, dass wir durch den Innovationsraum „Guiding Innovators Hub Vienna“ ein Family Office etabliert haben, das mit der ökologischen Idee einer nachhaltigen Immobilie aus Holz in Verbindung gebracht wird", erklärt Investor und Mitbegründer Günter Kerbler.

Organic Venture Building als einzigartiger Impuls

Bei der konzeptionellen Entwicklung und Gestaltung war Paul Pöltner federführend beteiligt. Er steht für den einzigartigen Ansatz des Organic Venture Building. Er erklärt: „Das Ziel von Organic Venture Building ist es, Unternehmen zu bauen, die ein nachhaltiges Ökosystem schaffen. Dafür braucht es aber mehr als nur ein Unternehmen. Es braucht die klare Vision und das Mindset langfristig zu denken und die stetige Transformation voranzutreiben. Die richtige Balance aller Beteiligten ermöglicht das persönliche Wachstum, um Großes zu schaffen“. Pöltner ergänzt: „Bei Organic Venture Building steht der Mensch im Vordergrund und Guiding Innovators wird die notwendige Veränderung für den gesellschaftlichen Konsens herbeiführen“.

Über Guiding Innovators:

Guiding Innovators wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, das globale Innovationspotenzial freizusetzen. Als Guiding Innovators ist es unser Anliegen, durch Organic Venture Building gemeinsam erfolgreiche Unternehmen zu bauen, unser Mindset zu verbreiten, langfristig und nachhaltig zu denken und die stetige Transformation voranzutreiben. Mit einem dynamischen, authentischen Team voller Enthusiasmus gestalten die Founder Paul Pöltner und Michaela Rothleitner die Zukunft von und mit Unternehmen.

