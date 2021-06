ORF im Mai 2021: 31,7 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Einmal mehr MA-Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr

Wien (OTS) - Im Mai 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe mit Unterhaltungsformaten wie „Starmania“ und „Ein Sommer in Österreich“, mit Fiction wie den „Rosenheim-Cops“ und dem „Tatort“ und mit den weiterhin intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zur Corona-Situation in Österreich einen Marktanteil von 31,7 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,964 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 52,5 Prozent der TV-Bevölkerung.

Damit konnten die ORF-Marktanteile im Mai 2021 im Vergleich zum Mai des Vorjahres einmal mehr gesteigert werden. Im gesamten Jahr 2021 liegt der ORF +1,3 Prozentpunkte über dem Vergleichszeitraum 2020. Die ORF-Marktanteile im Fernsehen sind zudem die höchsten seit 2017 im jeweiligen „Year-to-Date“-Vergleich (Jänner-Mai).

Weitere Key-Facts zum Mai 2021

ORF 1: 1,827 Millionen Seher/innen (7,0 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,202 Millionen Seher/innen (21,3 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,3 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (2. Mai)

1,768 Millionen Zuschauer/innen, 56 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (5. Mai)

1,517 Millionen Zuschauer/innen, 58 Prozent Marktanteil

„Tatort: Rhythm and Love“ (2. Mai)

1,108 Millionen Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (6. Mai)

1,028 Millionen Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (12. Mai)

997.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (9. Mai)

924.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Die Millionenshow“ (10. Mai)

773.000 Zuschauer/innen, 25 Prozent Marktanteil

„Starmania 21“ (7. Mai)

744.000 Zuschauer/innen, 26 Prozent Marktanteil

„Ein Sommer in Österreich“ (13. Mai)

711.000 Zuschauer/innen, 20 Prozent Marktanteil

„Universum: Wildnis, Whisky, Highlands“ (4. Mai)

711.000 Zuschauer/innen, 22 Prozent Marktanteil

-- Bis zu 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am 7. Mai das große Finale von „Starmania 21“. Sowohl die Präsentation der Songs („Starmania 21 – Die besten 4“ mit durchschnittlich 529.000 Seherinnen und Sehern und 16 Prozent MA bei 12+ bzw. „Starmania 21 – Die besten 3“ mit durchschnittlich 678.000 Seherinnen und Sehern und 21 Prozent MA bei 12+) als auch das finale Voting bei „Starmania 21 – Die besten 2“ (744.000 Seher/innen und 26 Prozent MA) erzielten Top-Werte; besonders erfolgreich war die Show auch beim jungen Publikum: „Starmania 21 – Die besten 3“ und „Starmania 21 – Die besten 2“ erreichten 36 bzw. 41 Prozent Marktanteil (12 bis 29 Jahre). In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile im großen Finale bei 34 Prozent. „Die besten 3“ erreichten 30 Prozent der zu diesem Zeitpunkt fernsehenden Menschen dieses Alters in Österreich.

-- Für das junge Publikum (12-29) war „Starmania 21“ zehn Wochen lang mit Marktanteilen von bis zu 45 Prozent und 29 Prozent im Schnitt sowie durchschnittlich 26 Prozent bei den Zwölf-bis 49-Jährigen besonders attraktiv.

-- Die Band Måneskin sang sich mit dem Rocksong „Zitti E Buoni“ für Italien zum Sieg beim 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam: Bis zu 647.000 waren am 22. Mai live in ORF 1 mit dabei; 582.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen im Durchschnitt die Präsentation der Songs – der Marktanteil lag bei 22 Prozent, bei den jungen Zielgruppen waren es 30 Prozent bei 12–49-Jährigen bzw. 36 Prozent bei den unter 30-Jährigen; insgesamt verfolgten 2,351 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) die ESC-Abende am 18., 20. und 22. Mai mit der dreiteiligen Doku „Mr. Song Contest proudly presents“ und den Live-Shows in ORF 1.

-- Als glanzvolle Hauptabend-TV-Show ging am 21. Mai das große Finale des jährlichen Klassik-Musikförderpreises „Goldene Note“ in ORF 2 erfolgreich über die Bühne: Bis zu 585.000 Zuseherinnen und Zuseher wollten die von Thomas Gottschalk moderierte Sendung nicht verpassen, in der die herausragendsten jungen Talente für Klavier, Cello und Violine mit dem von Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), initiierten Preis ausgezeichnet wurden; im Schnitt waren 478.000 bei einem Markanteil von 17 Prozent via ORF 2 dabei.

-- Ein guter Monat war der Mai auch für Stars in Rot-Weiß-Rot: „Ein Sommer in Österreich“ mit Silvia Schneider und Armin Assinger ließen sich am 13. Mai 711.000 bei 20 Prozent MA nicht entgehen, das anschließende „Große Sommerhit Wunschkonzert“ mit Alfons Haider 411.000 bei 15 Prozent MA.

-- Apropos Assinger: Die „Millionenshow“ zum Muttertag am 10. Mai ließen sich bis zu 887.000 bei 25 Prozent MA nicht entgehen.

-- Volksmusik als Publikumsmagnet: Franz Posch erreichte am 29. Mai mit seiner „liabsten Weis“ im Schnitt 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

-- Einer „Verschwörung“ waren Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser am 9. Mai im gleichnamigen „Tatort“ auf der Spur – und mit ihnen bis zu 1,062 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, im Schnitt erzielte der neueste Austro-Krimi eine Reichweite von 1,029 Millionen; mit durchschnittlich 8,82 Millionen Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 29 Prozent war das ORF-Erfolgsduo auch beim deutschen Publikum wieder äußerst beliebt.

-- Mit 47 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12+ erreichte der GP von Barcelona am 9. Mai den höchsten Wert seit dem GP in Spielberg am 12. Juli 2020, top in der heurigen Saison waren auch die Marktanteile in den weiteren Zielgruppen 12–49 und 12–29 mit 41 bzw. 46 Prozent; trotz Muttertag und sommerlichen Temperaturen ließen sich dabei bis zu 619.000 das Rennen nicht entgehen, im Schnitt waren 592.000 via ORF 1 live dabei.

-- Dominic Thiems Match gegen Pablo Andujar sorgte am 30. Mai trotz einer Niederlage des Österreichers für einen Marktanteil von 17 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen.

-- Topmonat für „Universum“: Alle vier Dokus über Schottland, Brasiliens geheimnisvolle Wasserwelt, den Wiener Prater und das 100-minütige MUTTER ERDE-Spezial „Eine Welt – Millionen Arten“ erreichten im Mai jeweils mehr als 600.000 Seherinnen und Sehern, im Schnitt waren es 682.000 bei 22 Prozent MA.

-- Apropos Spezial: mit 707.000 RW bei 22 Prozent MA gut genutzt wurde das „Thema Spezial“ am 3. Mai zum Thema Impfen, der „Report“ erreichte am 18. Mai mit 657.000 RW bei 21 Prozent MA den Bestwert 2021.

-- Die neue Wissenschaftssendung „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ feierte am 28. Mai mit bis zu 481.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ihre Premiere in ORF 2.

-- Gut startete der Serien-Dauerbrenner „Grey’s Anatomy“ in die 17. Staffel: Im Mai verfolgten im Schnitt 310.000 die Schicksale der Ärztinnen und Ärzte in Seattle.

-- ORF-1-Dokumentationen hoch im Kurs: „Dok 1“ zu „Abgelaufen? Weggeworfen!“ am 5. Mai sahen 347.000 bei 15 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49; die beiden Dokus „Der talentierte Herr Pucher“ am 19. Mai und „Der talentierte Herr Marsalek“ am 26. Mai ließen sich bis zu 361.000 bzw. bis zu 297.000 nicht entgehen.

-- Erfolge für Austro-Fiction im Mai: „Soko Donau“ sahen im Schnitt 612.000 bei 19 Prozent MA, das „Braunschlag“-Dacapo verfolgten im Schnitt 312.000 bei 17 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Mai 2021 wieder sehr stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,0 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 52,4 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 221 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 24. Mai 2021 vorläufig gewichtet, ORF

