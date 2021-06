Sacher Pop-Up Welt: Exklusiv und nur im Juni öffnet Sacher seine Schatzkammer

Wien (OTS) - Das Hotel Sacher Wien hat die letzten Monate genutzt und seine historische Schatzkammer geöffnet. Zahlreiche einzigartige Originale wurden aus den Tresoren und Safes geholt, kuratiert und werden nun, nur für kurze Zeit, zur Schau gestellt. Der Erlebnisspaziergang durch die Sacher Pop-Up Welt findet täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr im Sacher Eck statt.

„Die Sacher Pop-Up Welt ist eine Erlebniswelt in der wir unseren Gästen die Möglichkeit bieten ‚Sacher‘ hautnah zu erleben. Geschichten und Schaustücke rund um das Hotel Sacher stehen dabei im Mittelpunkt und wir zeigen Exponate die es vorher noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen gab. Es sind sozusagen unsere Schätze, die wir mit unseren Gästen teilen wollen.“, freut sich Alexandra Winkler, Co-Eigentümerin des Sachers. Die Besucher der Sacher Pop-Up Welt reisen vom historischen Wien, als Franz Sacher im Jahr 1832 am Hof von Fürst Metternich die Original Sacher-Torte erfand, bis ins moderne Luxushotel von heute.

Die Pop-Up Welt zeigt originale - von Anna Sacher selbst in Auftrag gegebene - Menükarten, eine beeindruckende Sammlung aus über 200 historischen Cafe-Mühlen, die Entwicklung der Tischkultur über die Jahrhunderte sowie auch Bildergalerien, die berühmten Chambres Séparées, ein historisches Zimmer, und eine Komplettsammlung der Sacher Artists‘ Collection aus den letzten 12 Jahren. Eine Einführung in die kleine Wiener Kaffeehauslehre erlebt der Besucher an der Kaffeebar, wo ein Showbarista die feinen Unterschiede zwischen Melange und Verlängerter zeigt, und echte Institutionen wie Fiaker, Einspänner und den Originalen Anna Sacher Kaffee aus unserem hauseigenen Sacher Café brüht. Und am Ende der Tour gibt es die Möglichkeit sich in der Sacherwelt auch bildlich zu verewigen.

Auf die Frage wie es zu der Idee kam antwortet Frau Winkler: „Die Idee selbst gibt es schon sehr lange, wichtig war jedoch immer, dass wenn wir etwas in diese Richtung machen, es in der räumlichen Nähe zum Sacher sein muss.“ Hier hat sich dann die Krise als Chance entpuppt, Räumlichkeiten sogar im Sacher selbst für die Umsetzung zu nutzen. Auch Zeit war immer ein Faktor und die Frage, ob so etwas für das Wiener Publikum überhaupt interessant wäre. Hier war dann der neue Hoteldirektor, Andreas Keese, die treibende Kraft und der Zünder dafür, das Projekt anzugehen:“ Zudem bietet die Sacher Pop-Up Welt die Möglichkeit etwas für die Belebung des lokalen Umfeldes zu tun, den Fokus auf den österreichischen Markt und den Wiener Städte-Tourismus zu richten.“, ergänzt er.

Geschichten – Geheimnisse – Originale

Zusätzlich zur Ausstellung vor Ort wird es einen digitalen und bebilderten Audio Guide geben, durch den „Anna Sacher“ selbst führt und so manch Geschichte und Geheimnis rund um das weltberühmte traditionsreiche Familien-Luxushotel preisgibt. Nur ein Geheimnis wird nicht verraten, das des Geheimrezeptes der Original Sacher-Torte von Franz Sacher aus 1832. ;)

Der Guide ist in Zusammenarbeit mit Cultural Places entstanden und führt durch die 13 Stationen, über die Familiengeschichte der Hoteleigentümer von damals bis heute, über die Gründung des Hotels durch Eduard Sacher, die Wiener Kaffeehauskultur bis hin zur Entstehungsgeschichte der Original Sacher-Torte.

Jahrhundert- Partnerschaften mit Lobmeyr, Vaugoin und Zur schwäbischen Jungfrau

Prächtiges Herend Porzellan, wunderschöne Lobmeyr Trinkservices, edles Tafelsilber von Jarosinski & Vaugoin und hochwertige Tischdecken aus dem Hause Zur Schwäbischen Jungfrau – Leihgaben der Unterstützer Lobmeyr, Vaugoin und dem Haus Zur schwäbischen Jungfrau ermöglichen es, die erlesene Tischkultur von damals zu zeigen und verleihen der Erlebniswelt unvergesslichen Glanz und Einzigartigkeit.

Auf einen Blick

Die Sacher Pop-Up Welt ist von 2. Juni 2021 bis 30. Juni 2021 immer montags bis sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Der Eingang befindet sich beim Eingang zum Sacher Eck (Kärntner Straße). Tickets können von € 1,- (Kinderticket) bis € 10,- (Erwachsene) erworben werden. Besucher müssen einen gültigen Nachweis gemäß der 3G (geimpft, genesen, getestet) erbringen. Eine Testmöglichkeit besteht auch vor Ort.

Alle Informationen zur Sacher Pop-Up Welt auch unter: http://bit.ly/SacherPop-UpWelt

Tickets gibt es unter: https://www.culturalplaces.com/de/tour/sacher-welt-pop-up

Über die Sacher Hotels

Luxus, kulinarischer Genuss und gelebte Familientradition: Sacher zählt mit seinen beiden Hotels in Wien und Salzburg, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck sowie der einzigartigen Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt und gehört den „Leading Hotels of the World“ an. 1876 eröffnete Eduard Sacher das erste Luxushaus in Wien, welches sich in den letzten eineinhalb Jahrhunderten zu jenem Qualitätsunternehmen entwickelte, das Sacher heute ist. Unter der liebevollen Obhut von Alexandra Winkler und ihrem Bruder Georg Gürtler, begeistern die Sacher Hotels heute tagtäglich Besucher aus aller Welt; gepflegte Tradition, kombiniert mit einer stetigen, behutsamen Modernisierung, sorgen für einzigartige Sacher Momente.

Dazu noch ein Stück der Original Sacher-Torte geniessen – Herz, was willst du mehr?

Rückfragen & Kontakt:

Doris Abichou | Marketing & Communications Manager

dabichou @ sacher.com | Tel.: +43 1 51456 1276