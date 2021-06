Cision schließt Brandwatch-Übernahme ab

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Start der leistungsfähigen App, umfassenderen Insights und erweitertem Social Media Business

Cision gab heute den Abschluss der Übernahme des Digital Consumer Intelligence-Unternehmens Brandwatch bekannt. Der Deal verbindet die langjährige Führungsposition von Cision im Bereich Media Intelligence mit Brandwatchs KI- und Machine-Learning-Technologie sowie Deep Social Listening. Der heutige Tag ist auch geprägt vom Launch einer neuen eingebetteten Brandwatch-App auf den Plattformen von Cision und einer verbesserten Social-Media-Analyse über alle Service-Angebote hinweg.

Mit dem Abschluss der Übernahme kombiniert Cision auch die Innovationskraft von Brandwatch und Falcon.io, einem Cision-Unternehmen, das für seine starken Social-Media-Management-Fähigkeiten bekannt ist. Das integrierte Social Business wird eine 1.000 Mitarbeiter starke Social Media Kreativschmiede sein. Sie wird die Aufgabe besitzen, aufregende, neue Fähigkeiten in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu liefern.

Heute startet eine eingebettete Brandwatch Anwendung in der Falcon.io Social Media Management Software Plattform. Diese bietet die komplette Brandwatch-Datenplattform mit über 100 Millionen Datenquellen und wird bald auch Brandwatchs zum Patent angemeldete KI-Suche beinhalten.

Die Brandwatch App ist auch in der Cision Communications Cloud verfügbar. Dort bringt sie die vollständigen sozialen Daten und Analysen von Brandwatch mit den Millionen von Nachrichtenquellen, die Cision überwacht, zusammen. Mit sofortigem Zugriff auf Echtzeit- und historische Online-Konversationen macht es die App für Unternehmen einfach, den Überblick darüber zu behalten, was über ihre Marke, Produkte, Branche und Wettbewerber gesagt wird. Zudem macht es die Ansprache von Zielgruppen durch Erkenntnisse aus Daten, die oft schwer zu verfolgen sind, einfacher.

"Der Zusammenschluss unserer Unternehmen wird unseren Kunden mehr Innovation, umfassendere Daten und mehr Echtzeit-Einsichten bringen", sagt Abel Clark, CEO von Cision. "Unsere Investitionen in Data Science und KI werden Marketern, Kommunikatoren und Analysten helfen, Konversationen, die auf digitalen Kanälen weltweit stattfinden, besser zu verstehen und diese Erkenntnisse zu nutzen, um bessere Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen."

"Wir haben die Möglichkeit, ein außergewöhnliches Unternehmen zu schaffen, das von unseren Kunden als entscheidend für ihren gesamten Geschäftserfolg angesehen wird", sagt Giles Palmer, CEO von Brandwatch. "Das ist eine aufregende Unternehmung und ich freue mich darauf, Teil des Cision-Teams zu werden und sie in den kommenden Monaten und Jahren zu verwirklichen."

Über Brandwatch

Brandwatch ist das weltweit wegweisende "Digital Consumer Intelligence"-Unternehmen. Die KI-gestützten Deep Social Listening-Produkte des Unternehmens unterstützen über 2.000 der weltweit angesehensten Marken und Agenturen, bei informierten, datengetriebenen Entscheidungen. Brandwatch hat die führende Content-Marketing-Plattform BuzzSumo in seinem Portfolio. Brandwatch hat zehn Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seinen Hauptsitz in Brighton, im Vereinigten Königreich.

Über Falcon.io

Falcon.io ist ein branchenführender Anbieter von Social Media Suites und bietet eine integrierte SaaS-Plattform für Social Media Listening, Engaging, Publishing, Advertising, Analytics und Benchmarking. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem es mehrere Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus verwaltet. Zum Kundenportfolio gehören Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic und Coca-Cola.

Über Cision

Als weltweit führender Anbieter von Technologien und Informationen für PR-, Marketing- und Social-Media-Management unterstützt Cision Marken und Unternehmen dabei, Kunden und Stakeholder zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie einzubinden, um Geschäftsergebnisse zu erzielen. PR Newswire, ein Netzwerk von über 1,1 Milliarden Influencern, eingehendes Monitoring und Analyse und die Social-Media-Plattformen Brandwatch und Falcon.io bilden die Spitze eines erstklassigen Lösungsangebots. Cision hat Niederlassungen in 24 Ländern in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC. Für weitere Informationen über die preisgekrönten Lösungen von Cision, einschließlich der Cision Communications Cloud®, besuchen Sie www.cision.com/de und folgen Sie @Cision_DE auf Twitter.



