Grüner Pass - SPÖ-Kucher: „Regierung soll aufhören, eigene Fehler mit Unwahrheiten zu verschleiern“

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung versucht ihre eigenen Fehler auch noch mit Unwahrheiten zu verschleiern. Mit der ständigen Desinformation und dem Verbreiten von Unwahrheiten muss endlich Schluss sein. Das ist inakzeptabel. Kanzler Kurz und Gesundheitsminister Mückstein sollten ihre Fehler eingestehen, anstatt immer wieder andere dafür schuldig werden zu lassen“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zu den Angaben der EU-Kommission, wonach die technischen Aspekte für den EU-weiten Grünen Pass seit 21. April unverändert sind. „Kurz und seine Regierung sollten sich mehr auf ihre Arbeit konzentrieren statt auf Selbstdarstellung, Inszenierung und PR-Schmähs. Kurz macht ständig leere Versprechungen oder es werden Unwahrheiten verbreitet. Was soll denn die Bevölkerung da noch glauben oder ernst nehmen?“, so Kucher. **** (Schluss) sl/bj

