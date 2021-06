SPÖ-Seemayer: Verbesserung für außerordentliche Zivildiener mit Wermutstropfen

Corona-Einsatz durch rückwirkende Vergütungsanpassung honorieren

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Zivildienstsprecher Michael Seemayer ist unzufrieden mit dem heutigen Beschluss zur Angleichung der Vergütung für außerordentliche Zivildienstleistende. „Wenn in Zukunft ein außerordentlicher Zivildienst nötig wird, stellt dies natürlich eine erfreuliche und notwendige Verbesserung dar und das ist auch begrüßenswert. Der Beschluss ist jedoch nicht rückwirkend gültig. Der massive Einsatz der Zivildienstleistenden in der Corona-Krise wird damit weiterhin nicht angemessen honoriert“, legt Seemayer das Problem dar. Bei einer Verlängerung des Zivildienstes bekommt man nun statt 544 Euro 1.980 Euro. Freiwillige Zivildienstleistende werden in Zukunft 3.171 Euro erhalten. Dies entspricht den Angleichungen für verlängerte Grundwehrdiener und Milizsoldaten. (Schluss) sd/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at