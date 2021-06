Grüne Wien/Spielmann: Projekt StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt jetzt finanzieren

Grüne Wien begrüßen Erhöhung der Mittel für Gewaltschutz

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtregierung hat heute ein Maßnahmenpaket zum Gewaltschutz für Frauen präsentiert. Die Mittel für den Gewaltschutz sollen um rund 3 Millionen Euro erhöht werden. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nachdem das Frauenbudget der Stadt Wien im Jahresvoranschlag 2021 um eine halbe Million Euro gekürzt wurde, freuen wir uns jetzt über das Umdenken“, sagt Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien.

Die Wiener Grünen hatten für 2021 bereits einen Antrag auf Verdoppelung des Frauenbudgets gestellt. „Im Bereich Gewaltschutz gibt es bereits zukunftsweisende Projekte. Mit dem Geld müssen nun Initiativen wie „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“ endlich finanziert und flächendeckend in ganz Wien umgesetzt werden“, so Spielmann.

Einen entsprechenden Antrag zur Umsetzung von „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“ hat die Frauensprecherin der Grünen Wien Viktoria Spielmann bereits in der letzten Sitzung des Wiener Gemeinderats eingebracht. „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“ ist eine Nachbarschaftsinitiative mit dem Ziel Partnergewalt und häusliche Gewalt zu verhindern. Dieses Projekt stärkt das Bewusstsein für Männergewalt gegen Frauen im Grätzl und ermöglicht es Nachbar*innen einen Beitrag zu einem gewaltfreien Miteinander zu leisten. Sogenannte „Männer- und Frauentische“ sind ein niederschwelliger Ort, an dem sich Männer wie Frauen, darüber austauschen, was zu tun ist, wenn man selbst Ohren- oder Augenzeug*in von Männergewalt in der Nachbarschaft wird. Es geht darum die Zivilcourage zu stärken und Strategien der Intervention zu besprechen.

„Mit dem erhöhten Budget hat die Stadt Wien nun die Möglichkeit und die Verantwortung vor allem in die Gewaltprävention zu investieren. „StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt“ jetzt ausfinanzieren!“, so Spielmann abschließend.

