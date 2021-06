Niederösterreich: Ab morgen Impftermine für 12 bis 15-Jährige

LH-Stv. Pernkopf/LR Königsberger-Ludwig: Rasche Impfungen bringen Klarheit und Sicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - „Weiteren Fortschritt gibt es in der Niederösterreichischen Impfkampagne,“ geben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig heute bekannt:

„Unser Impf-Zeitplan hält: Über 700.000 Menschen in Niederösterreich sind bereits mindestens einmal geimpft, weitere 285.000 haben ihren persönlichen Termin fixiert und werden in den nächsten Tagen und Wochen geimpft, alle Termine für die Erstimpfung können bis Ende Juni stattfinden. Alleine am morgigen Mittwoch werden 22.081 Impfungen stattfinden, damit wird das der bisher stärkste Impf-Tag in Niederösterreich.“

Nachdem in den letzten Tagen die Coronavirus-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer von den europäischen und nationalen Gremien für Menschen ab zwölf Jahren freigegeben wurde, setzt Niederösterreich auch hier nun den nächsten Schritt: „Wir geben ab sofort auch die Impfanmeldung für die 12 bis 15-Jährigen frei. Ab Mittwoch 10.00 Uhr können Impftermine von und für diese Altersgruppe gebucht werden. Die einzelnen Impftermine finden ab sofort statt, es gibt derzeit immer genug freie Termine im Juni. Damit können in Niederösterreich viele 12 bis 15-Jährige noch in diesem Monat geimpft werden“, so Pernkopf und Königsberger-Ludwig. Impftermine gibt es wie schon bisher unter www.impfung.at, geimpft wird in 20 Landesimpfzentren und bei den niedergelassenen Ärzten. Abschließend halten die beiden fest: „Die rasche Terminvergabe gibt den Menschen Klarheit und Perspektive, die rasche Impfung gibt den Menschen und der gesamten Gesellschaft Sicherheit und ebnet den Weg zur Normalität.“

Weitere Informationen: Büro LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, DI Jürgen Maier, Telefon 02742/9005-12704, E-Mail: J.Maier @ noel.gv.at bzw. Büro LR Königsberger-Ludwig, Mag. Dr. Anton Heinzl, Telefon 02742/9005-12576, E-Mail anton.heinzl @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse