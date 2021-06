Köstinger/Mückstein: Heimische Badewasserqualität im EU-Vergleich im Spitzenfeld

Österreich im EU-Ranking auf Platz 2 - 100 Prozent der heimischen Badestellen halten die strengen EU-Vorgaben ein.

Wien (OTS) - Die EU-Kommission veröffentlichte heute, Dienstag, den aktuellen Bericht über die Qualität der Badegewässer in Europa. Der Bericht bestätigt die ausgezeichnete Wasserqualität in Österreich. So sind von den insgesamt 261 untersuchten heimischen Badestellen 99,6 Prozent (260 Stellen) als „ausgezeichnet“ oder „gut“ eingestuft. Eine Stelle konnte aufgrund einer noch zu kurzen Datenreihe nicht bewertet werden. „Jeder von uns geht im Sommer gerne schwimmen, nicht nur im Freibad, sondern auch in den vielen Naturbadegewässern. Und jeder kann sicher sein: Die Qualität unserer Badegewässer ist absolute Spitze“, freut sich die für Wasser zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger. 255 Stellen, das entspricht 97,7 Prozent, weisen sogar eine ausgezeichnete Badewasserqualität auf! „Insbesondere für das Tourismusland Österreich ist dieses Ranking eine große Auszeichnung und wichtig, um auf die ausgezeichnete Badewasserqualität in Österreich rechtzeitig vor dem Start der heiß ersehnten Bade- und Urlaubssaison hinzuweisen“, so Köstinger. „Dieser Bericht ist auch eine Bestätigung dafür, dass unsere Wasserschutzmaßnahmen der letzten Jahre eine große Wirkung zeigen, wir investieren viel Geld in Schutz und auch Ökologisierung unserer Gewässer.“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: „Schwimmen und Baden gehören im Sommer dazu und der Aufenthalt am Wasser kann auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der psychischen und physischen Gesundheit leisten. Voraussetzung dafür ist eine einwandfreie Badewasserqualität, die laut aktuellem Bericht der EU-Kommission in ganz Österreich gegeben ist. Einem gesunden und sicheren Badeurlaub steht somit nichts im Weg.“

Auf Grund dieses Ergebnisses liegt Österreich mit dem Anteil an „ausgezeichneten“ Stellen im Ranking von insgesamt 30 erfassten Ländern so wie im Vorjahr hinter Zypern auf Platz 2. Im Jahr davor lag Österreich auf dem 3. Platz. Damit ist Österreich das mit Abstand am besten gereihte Land, dessen Badegewässerstellen ausschließlich an Binnengewässern liegen. Neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten wurde auch die Badewasserqualität des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und von Albanien nach denselben Qualitätsanforderungen bewertet. Insgesamt wurden 22.276 Stellen in diesen 30 Ländern untersucht. Der für Europa errechnete Durchschnittswert des Anteils von Badegewässerstellen, deren Qualität mit „ausgezeichnet“ bewertet wurde, liegt bei 82,8 Prozent.

Die Rechtsbasis für die europaweiten Erhebungen, die jährlich im Frühsommer durch die EU-Kommission veröffentlicht werden, bildet die Richtlinie 2006/7/EG über die „Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung“.

Den Bericht finden Sie hier

