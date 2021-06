FPÖ – Belakowitsch zu Arbeitslosenzahlen: Noch immer keine nachhaltige Entspannung am Arbeitsmarkt!

Kocher bei Kurzarbeit weiterhin säumig – AMS-Chef muss mehr „arbeitspolitische Dynamik“ zeigen

Wien (OTS) - „Da fast 400.000 Menschen in Österreich im heurigen Mai keinen Job hatten, kann man wahrlich nicht von einer nachhaltigen Entspannung am österreichischen Arbeitsmarkt sprechen. Mit dem Ende der Steuerstundungen wird nämlich diese hohe Arbeitslosigkeit wieder voll ansteigen und zusätzlich eine große Armut in vielen Teilen unserer Bevölkerung bewirken“, sagte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch zu den neuesten Arbeitslosenzahlen und kritisierte auch den Umstand, dass ÖVP-Arbeitsminister Kocher bei seiner Pressekonferenz noch nichts Konkretes zur Verlängerung der Corona-Kurzarbeit sagen konnte.

„Noch immer lässt der ÖVP-Minister die 330.000 Menschen im Unklaren, die sich derzeit in Kurzarbeit befinden. Das ist schon sehr unverfroren, wie ÖVP und Grüne mit diesen Menschen umgehen, die noch immer nicht wissen, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird. Eine derartige Vorgangsweise zeigt ganz klar, dass die ÖVP einfach kein soziales Gewissen hat“, sagte Belakowitsch, die an den Minister appellierte, zeitnah ein praktikables Kurzarbeit-Modell vorzustellen.

Ein wenig mehr „arbeitspolitische Dynamik“ erwartet sich die FPÖ-Sozialsprecherin auch vom AMS-Chef. „Kopf präsentiert permanent neoliberale Ideen, die den Menschen lediglich etwas wegnehmen wollen – eine derartige Vorgangsweise ist aber nicht akzeptabel. Daher sollte er einmal in sich gehen und überlegen, warum die Arbeitslosigkeit in Österreich derzeit noch immer so hoch ist. Sein augenscheinlicher Zugang zu seiner Tätigkeit als AMS-Chef ist lediglich jener, den ÖVP-Granden genehm zu sein, damit sein AMS-Vertrag nächstes Jahr auf weitere fünf Jahre verlängert wird“, so Belakowitsch.

