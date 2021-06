FPÖ – Hofer wünscht neuem Kärntner Landesobmann Erwin Angerer viel Erfolg!

Gernot Darmann hat die Kärntner FPÖ auf die Erfolgsspur geführt

Wien/Klagenfurt (OTS) - Die Kärntner FPÖ hat in ihren gestrigen Sitzungen des Landesparteipräsidiums und des Landesparteivorstands die Weichen für die Zukunft gestellt. NAbg. Erwin Angerer löst KO LAbg. Gernot Darmann als Landesparteiobmann ab und wurde gestern zum geschäftsführenden Landesparteiobmann gewählt. „Ich bedanke mich bei Gernot Darmann für seinen unermüdlichen Einsatz für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft – nicht nur in den letzten fünf Jahren, in denen er Obmann der FPÖ Kärnten war. Ich wünsche ihm für seine bevorstehende Aufgabe in der FPÖ Klagenfurt sowie für die weitere Arbeit im Kärntner Landtag alles Gute“, so FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer.

Der FPÖ-Obmann freut sich, dass mit Erwin Angerer ein erfahrener und engagierter Polit-Profi die Geschicke der Kärntner Landespartei leiten wird: „Erwin Angerer ist ein freiheitliches Urgestein und seit Jahrzehnten ein höchst erfolgreicher Politiker. Seit 2003 ist er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Mühldorf. Erst vor wenigen Monaten wurde er von 93 Prozent der Bürger in seinem Amt bestätigt. Er ist als Wirtschaftssprecher der FPÖ aber auch im Parlamentsklub ein unverzichtbarer Bestandteil der freiheitlichen Mannschaft. Gerade in der Coronakrise war es die Aufgabe Angerers, auf die vielen Fehler der Bundesregierung im Bereich der wirtschaftlichen Hilfen hinzuweisen. Ich wünsche ihm viel Erfolg, um den Aufwärtstrend der Kärntner FPÖ fortzuführen.“

Gernot Darmann kann auf eine lange erfolgreiche politische Laufbahn zurückblicken. Seit 2006 war er durchgehend für die freiheitliche Familie im Nationalrat oder im Kärntner Landtag aktiv. Für die FPÖ verhandelte er 2014 die Reform der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, in deren Rahmen diese als Minderheitsrecht fixiert wurden. Er war auch FPÖ-Fraktionsführer des Hypo-Untersuchungsausschusses. Im Jahr 2016 trat Darmann die Nachfolge von Christian Ragger als Kärntner Landesparteiobmann an und bekleidete die Funktion des Landesrats für „Rechtliche Angelegenheiten, Jagd und Nationalparks“. Bei der Landtagswahl 2018 mit Gernot Darmann als Spitzenkandidat erreichte die FPÖ einen Stimmenzuwachs von 6,12% auf knapp 23 Prozent.

