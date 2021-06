Leichtfried zu Thomas Schmid: Kurz hat ihn installiert, Kurz soll ihn sofort deinstallieren

„Schmids Rücktritt von ÖBAG-Spitze überfällig“

Wien (OTS/SK) - Die sofortige Abberufung von Thomas Schmid als ÖBAG-Chef fordert der stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. „Die jüngsten Auszüge aus Chat-Protokollen Schmids offenbaren ein Menschenbild, das in einer hohen Funktion der Republik absolut nichts verloren hat. Wer sich über Boots-Flüchtlinge lustig macht, wer die Bevölkerung als ‚Pöbel‘ und ‚Tiere‘ bezeichnet, wer die Arbeitnehmervertretung weghaben möchte, hat ganz offenbar nicht die menschlichen Qualitäten, um das Vermögen der Republik verwalten zu dürfen“, so Leichtfried. „Kurz hat Thomas Schmid als Teil der türkisen Familie an der ÖBAG-Spitze installiert, er soll ihn umgehend deinstallieren.“ ****

Der Rücktritt von Schmid sei längst überfällig. Leichtfried: „Er wurde von einem Aufsichtsrat, den er und Kurz sich selbst ausgesucht haben, bestellt. Und zwar nach Ausschreibungskriterien, die er sich passend zurechtgeschnitzt hat. Die Justiz ermittelt wegen des Verdachts auf Beihilfe zu Untreue und Bestechung im Zusammenhang mit der Causa Casinos. Es gab eine Hausdurchsuchung. Und es gibt SMS-Nachrichten, die Respektlosigkeit, Schamlosigkeit und Menschenverachtung offenbaren.“

„Kurz hat die ÖBAG, die 26 Mrd. Euro verwaltet, zur Spielwiese eines Mannes gemacht, dem offensichtlich der Charakter und die Integrität für eine solche Funktion fehlen. Es ist Zeit, dass die Notbremse gezogen wird.“ (Schluss) ah/bj



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at