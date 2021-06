„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 3. Juni in ORF 2

Es lebe der Sport! Unvergessliche Fernsehmomente der sportlichen TV-Geschichte

Wien (OTS) - Anlässlich der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft widmet sich Peter Rapp in der sechsten Ausgabe seiner Kult-Reihe der Sportwelt. Er serviert am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 in „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ gemeinsam mit ORF-Redakteur Johannes Hoppe jede Menge sportlicher Schätze aus dem Archiv, wie zum Beispiel die singenden Fußballstars Hans Krankl und Herbert Prohaska, Hoppalas mit den Reportern der ORF-Sportredaktion und so manchen „Skandal“, der im Rückspiegel betrachtet für großes Vergnügen sorgt.

Auf dem Programm der sportlichen Ausgabe von „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ stehen zahlreiche kultige Wiedersehen: Ivica Vastic’, Roman Mählichs und Hannes Kartnigs Auftritt als Andrews Sisters in Baby-Doll-Kostümen bei der Silvestersendung „Star-Light“ 1999. Gerti Sengers erotische Mannschaftsaufstellung, die ÖFB-Fußballtrainer Pepi Hickersberger 1989 so ärgerte, dass ORF-Reporter Peter Elstner trotz erreichter WM-Qualifikation vor verschlossener Kabinentür stand. Das Duett von Hans Krankl und Herbert Prohaska mit dem Bronner-Chanson „Der Opitz und der Zwirschina“ – einmal in der sendereifen Fassung aus „Seinerzeit“ (1990) und einmal die „Hoppala“-Version. Peter Rapps verlorene Bartwette: Gewinner Hans Krankl durfte ihm auf der Mittelauflage des Nou-Camp-Stadions, der Heimstätte des FC Barcelona, genüsslich den Bart abrasieren (1978). Toni Innauers vergeblicher Versuch, mit seinen drei Kindern am Schoß einen Spot zur Rettung der Auwälder aufzunehmen (1990). Niki Lauda als Moderator, Reporter und Gestalter bei „Jolly Joker“ (1980–1995). Toni Sailer als verkleideter Kandidat, der sich von Vico Torriani in der Quiz-Sendung „Der Goldene Schuß“ das Skifahren im Studio beibringen lässt (1968). Rainer Pariasek, Armin Assinger und Michaela Dorfmeister scheitern glorreich an der richtigen Zuordnung von „gestern-heute-morgen“, die sich durch die acht Stunden Zeitdifferenz bei der Aufzeichnung des Ski-WM-Studios in Vail und der Ausstrahlung in Österreich ergaben (1999). Als „Jäger der verlorenen ORF-Schätze“ fand Johannes Hoppe bei Lambert Hofer das Dinner-Jacket in XXXL-Größe, das Otto Wanz in „Star-Light“ 1995 trug, wo er als Louis Armstrong gemeinsam mit Harry Prünster als kleine Gabriele „Uncle Satchmo’s Lullaby“ parodierte.

