ORF III am Mittwoch: Premieren „Bergleben auf der Bischofsmütze“ und „Sehnsuchtsort: Berge“

Außerdem: „Land der Berge: Wilde Wasser, steile Gipfel“, „Lukas Resetarits: Rückspiegel“ und „Coffee to go“ mit Katharina Straßer in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Mit zwei Dokupremieren geht es am Mittwoch, dem 2. Juni 2021, in ORF III Kultur und Information hoch hinaus: Im Hauptabend steht „Heimat Österreich: Bergleben auf der Bischofsmütze“ auf dem Programm. Anschließend widmet sich die „Land der Berge“-Neuproduktion dem „Sehnsuchtsort: Berge“ zwischen der Steiermark, Kärnten und Salzburg. Humorvoll schließt der Abend mit Lukas Resetarits’ „Rückspiegel“.

Am Morgen meldet sich „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem umfangreichen Nachrichtenüberblick. Im Vorabend besucht „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) im Rahmen der „ORF-III-Festivalinitiative“ das Kulturfestival „Stadt:Kultur im Park Baden“ und spricht mit Geschäftsführer Nicolas Hold und Fifi Pissecker. Außerdem steht die letzte Folge der zweiten Staffel von „Coffee to go“ auf dem Programm:

Ani Gülgün-Mayr trifft Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Katharina Straßer im Café Prückel. Anschließend besuchen sie das Kabarett Simpl und sehen bei einer Probe von Impresario Michael Niavarani zu.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ die ORF-III-Neuproduktion „Bergleben auf der Bischofsmütze“ (20.15 Uhr) von Christian Papke. Es ist einer der prägnantesten Gipfel im Gosaukamm des Dachsteinmassivs. Knapp zweieinhalbtausend Meter hoch, prägt seine majestätische Erscheinung die gesamte Gegend rund um die Salzburger Gemeinden Filzmoos im Pongau und Annaberg im Tennengau. Zu sehen sind unter anderem Blasius Rettenwender, der Bergretter und ehemalige Hüttenwirt, der sich stets bemüht, die Wanderwege um die Bischofsmütze instand zu setzen. Oder Elisabeth Stölzl, die mit ihrer Familie weiter unten die Alpakas vom Lammertal hegt, und die Sennerin Magdalena Kraft, die auf der Rottenberghütte hoch über Annaberg Käse herstellt.

Anschließend porträtiert die „Land der Berge“-Neuproduktion „Sehnsuchtsort: Berge“ (21.05 Uhr) von Andrea Eidenhammer Menschen, die das ganze Jahr im Einklang mit den Bergen leben und arbeiten. Im Sommer begleitet der Film die Para-Athleten Angelino Zeller und Daniel Kontsch auf den Grazer Schöckl, der seit 2012 barrierefrei erreichbar ist. Im „Arthur-von-Schmid-Haus“ am Kärntner Dösener See hingegen erfährt man, wie komplex die Versorgung von Schutzhütten sein kann. Auf dem 3.086 Meter hohen Säuleck in Kärnten errichten Mitglieder des Alpenvereins Graz mit Unterstützung der örtlichen Bergrettung ein neues Gipfelkreuz. Im Winter begibt sich die Doku in den Rauriser Nationalpark Hohe Tauern. Um 21.55 Uhr folgt „Land der Berge: Wilde Wasser, steile Gipfel“ über das Ennstal.

Kabarett aus Österreich gibt es zum Abschluss des Abends: In „Lukas Resetarits: Rückspiegel“ (22.25 Uhr) wirft der Kabarettist einen Blick zurück auf sein Schaffen der letzten Jahrzehnte.

