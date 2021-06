Impfungen - SPÖ-Kucher: „Der nächste Wortbruch des Bundeskanzlers gegenüber der Bevölkerung“

Weder gab es Durchimpfung der über 65-Jährigen bis Ende April noch Durchimpfung der über 50-Jährigen bis Ende Mai und jetzt ebenso wenig die Impfung aller, die wollen, bis Ende Juni

Wien (OTS/SK) - Der Gesundheitssprecher der SPÖ Philip Kucher reagiert angesichts des nächsten Wortbruchs von Bundeskanzler Kurz im Zusammenhang mit dem uneingelösten Versprechen, dass bis Ende Juni alle, die möchten, eine Impfung erhalten haben werden, wütend: „Sebastian Kurz hat allen Österreicher*innen versprochen, dass sie bis Ende Juni geimpft sein werden, und hat sich dabei in typisch türkiser Manier nicht zu gering medial zelebrieren lassen. Wieder einmal stellt sich heraus: Es stimmt nicht. Er selbst wird bis dahin geimpft sein, ja. Aber zahlreiche Menschen in ganz Österreich wurden wieder einmal enttäuscht!“ Selbst der Bundeskanzler geht nicht mehr davon aus, dass er sein Versprechen halten wird und spricht nunmehr in einem Interview mit der Tageszeitung „Österreich“ nur noch davon, dass bis Anfang Juli rund fünf Millionen Österreicher*innen erstgeimpft sein werden. „Keine Rede also mehr von, ‚alle, die möchten‘“, fasst Kucher zusammen. ****

Das reihe sich nahtlos in sämtliche PR-Schmähs ein, die allesamt der Realität nicht standhielten: „Von der Impfung aller über 65-Jährigen bis Ende April über die Impfung aller über 50-Jährigen bis Ende Mai bis hin zur Beschaffung zusätzlicher Impfdosen in Millionenhöhe – nichts davon gab es jemals. Wenn Sebastian Kurz etwas verspricht, gleicht das eher einer Drohung“, bringt es der SPÖ-Gesundheitssprecher auf den Punkt. „Wir alle haben inzwischen genug von der Dauerinszenierung des Bundeskanzlers auf Kosten von hunderttausenden Menschen. Er soll sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren“, sagt Kucher. (Schluss) lk/bj

