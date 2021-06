APA – Austria Presse Agentur erneut als Leitbetrieb ausgezeichnet

Bekenntnis zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung - Zertifikatsübergabe in der APA

Wien (OTS) - Die APA - Austria Presse Agentur eG wurde erneut als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert. Die Auszeichnung wurde von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher im Rahmen eines Besuchs in der APA-Unternehmenszentrale in Wien an APA-Geschäftsführerin Karin Thiller und APA-CMO Barbara Rauchwarter übergeben. Als Leitbetriebe werden nach einem umfassenden Qualifikationsverfahren jene vorbildhaften Unternehmen ausgezeichnet, die sich zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennen.

„ Österreich ohne APA kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Sie liefert den Medien einen faktenbasierten und ausgewogenen Grundstamm an Information und ist damit wichtiger Bestandteil im Nachrichtenaufkommen. Die APA steht für mich als Gütesiegel für Relevanz und Korrektheit “, erklärt Leitbetriebe-Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. „ Ebenso vorbildlich wie die journalistische Leistung ist aber die unternehmerische Entwicklung der APA, die heute eine Vielzahl von Dienstleistungen rund um Kommunikation und Information anbietet .“

„ Die APA zählt seit dem Frühjahr 2019 zur Riege der Leitbetriebe Austria und steht seitdem in einem laufenden und spannenden Austausch mit dem Leitbetriebe-Netzwerk. Als wesentlicher Informations- und Technologieprovider im heimischen Medienbereich setzt die APA-Gruppe seit Jahren intensiv auf Digitalisierung. Diese erneute Zertifizierung bestätigt unsere Ausrichtung hinsichtlich Nachhaltigkeit, Innovation und unternehmerischer Verantwortung einmal mehr .“, sagen Clemens Pig, Vorsitzender der APA-Geschäftsführung, und Karin Thiller, Geschäftsführerin.

Leitbetriebe sind die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft. Sie stellen sich den dringenden Herausforderungen des Wirtschaftslebens wie z.B. Digitalisierung oder Fachkräftemangel. Mit ihrer konsequenten Orientierung an sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und einem fairen Umgang mit allen Stakeholdern sind sie Treiber für die heimische Wirtschaft. "Ich freue mich, dass sich unsere Leitbetriebe-Philosophie immer stärker unter den österreichischen Unternehmen durchsetzt“, so Monica Rintersbacher. Leitbetriebe Austria bietet den Exzellenz-Betrieben der heimischen Wirtschaft eine einzigartige Plattform, um den Know-how-Austausch über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren. „Gemeinsam setzen wir neue Meilensteine, um die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich nachhaltig zu stärken.“

Über die APA - Austria Presse Agentur

Die APA – Austria Presse Agentur eG ist die nationale österreichische Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum 12 österreichischer Tageszeitungen und des ORF.

Die Geschäftsbereiche der APA-Gruppe reichen dabei weit über den Kernbereich Nachrichtenagentur hinaus: Mehrere Tochterunternehmen decken den Informations-, Kommunikations- und Technologiebedarf großflächig ab. Sie beliefern neben den Medien auch Unternehmen, Politik, Verbände und Institutionen mit maßgeschneiderten Informationsprodukten und -lösungen. Diese reichen von aktuellen Nachrichten über elektronische Pressespiegel, Videoservices, multimedialem Content (Wort, Bild, Audio und Video) z.B. für Internetplattformen, mobile Dienste oder Screens, Verbreitungsdienste. Weitere Angebote wie etwa ein Pressezentrum für digitale Pressekonferenzen runden das Leistungsspektrum an. www.apa.at

Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert seit 30 Jahren die vorbildhaften Unternehmen der österreichischen Wirtschaft. Die auf Basis eines umfassenden Qualifikationsverfahrens ausgezeichneten Vorzeigeunternehmen begegnen den drängenden Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen

Konzepten, konsequenter Orientierung an nachhaltigem Unternehmenserfolg und gesellschaftlicher Verantwortung. Leitbetriebe Austria bietet eine einzigartige Plattform, um proaktiv den Know-how-Austausch aus der Praxis über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren.

Gemeinsam mit den zertifizierten Leitbetrieben setzt Leitbetriebe Austria Meilensteine für die nachhaltige Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Österreich. www.leitbetriebe.at

