Matinee „Kriegskinder“ am 3.6. im Bezirksmuseum 7

Vielerlei Museumsaktionen im Juni, Anmeldung: bm1070@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Neubau (7., Stiftgasse 8) öffnet jeweils am Mittwoch (17.00 bis 19.00 Uhr) und am Samstag (10.00 bis 13.00 Uhr) bei freiem Eintritt seine Pforten. Außerdem lädt die ehrenamtliche Museumsleiterin, Monika Grußmann, regelmäßig zu Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Schauräume ein, für die generell eine Anmeldung erforderlich ist. Der nächste Termin: Am Donnerstag, 3. Juni, findet im Museum eine Matinee mit dem Titel „Kriegskinder“ statt. Im Zuge einer „Lesung mit Zeitzeugin“ sind Texte von Christine Nöstlinger zu hören und es geht um den „Bund demokratischer Frauen Österreichs“. Um 11.30 Uhr beginnt das Programm mit Ulli Fuchs und Erika Barovski. Es wird um Spenden für Honorar und Buffet ersucht. Informationen und Anmeldungen zu zahlreichen Museumsprojekten im Juni per E-Mail: bm1070@bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im Internet nachlesen: www.bezirksmuseum.at

Auf dem bunten Juni-Programmkalender des Bezirksmuseums Neubau mit Terminen an verschiedensten Orten stehen unter anderem ein „Spaziergang in arabischer Sprache“ sowie der „Spaziergang: Die großen Töchter Neubaus“. Weitere Aktivitäten sind der Workshop „Upcycling für die (G)Artenvielfalt“, die Exkursion „Mein Neubau - Sonntagsspaziergang mit Kiril Barthel“, ein „Vortrag zu ebener Erde: Homo Neubau – Bezirksgeschichte.n 1938 - 1945“, ein „Schachturnier zu Ehren Großmeister Grünfelds“, eine „Ausstellungsführung in Gebärdensprache“, eine „Flanerie (250 Jahre kayserliche Seelenkonskription)“, ein „Spaziergang auf Bosnisch/Kroatisch/Serbisch: Krieg am Neubau“, die „Neubauer Sonntagsschule“ (Thema „Was bedeutet eigentlich Homo?“), der Spaziergang „Keller, Bunker, Bombentreffer“, der „Photowalk: Neubau 1938 – 1945 im Bild“, ein Tanz-Abend („Dance!“), ein „Spaziergang für Gehörlose: Homo Neubau“, ein Konzert mit dem Ensemble „AltBach“ (Vokal und Instrumental), ein „Georgischer Tag (Fest auf der Stiftgasse)“, der Streifzug „Mein Neubau (Sonntagsspaziergang mit Maria Auböck)“ und das Projekt „Juni Special: Pride Garden“. Im Juli und August legt das Museum die jährliche Sommerpause ein. Bei allen Veranstaltungen werden die Anwesenden um die Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. Umfassende Beschreibungen zu den angeführten Aktionen lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur im 7. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/neubau/

