Gefährliche Mode? Worauf Sie achten sollten

Wien (OTS) - Wer schön sein will, muss leiden: Der vielzitierte Spruch hat nicht nur immer wieder gefühlt etwas Wahres an sich. Von der coolen Brille über Haare färben, Skinny-Jeans bis hin zu High-Heels: Wie das, was wir tragen, krankmachen kann und was schützt.





Außerdem in der Juni-Ausgabe von MEDIZIN populär:





Mittelmeerkost: Schmeckt wie Urlaub

Schlemmen wie im Urlaub und dabei etwas für seine Gesundheit tun: Warum die Mittelmeerkost kulinarischen Genuss mit Vorbeugung vereint.





EXTRA: Zeit für mich

Warum Gesundheitsurlaube im Trend liegen oder auch alternative Urlaubsformen wie Camping zunehmend an Charme gewinnen. Außerdem: Wie eine Reha nach einer Covid-19-Erkrankung abläuft.





Mini-Ratgeber

„Verstopfte Nase? – Wie Sie wieder frei atmen“

Wie Viren, Bakterien oder auch Polypen die Atmung beeinflussen und wie die Behandlung erfolgt, erfahren Sie in unserem aktuellen Mini-Ratgeber, der dem Heft beigelegt ist.





Was hilft bei... diesmal: Roten Augen

Warum Augenrötungen vielfach kein rein kosmetisches Problem sind, was sie mit Corona zu tun haben und wie man sie loswerden kann.





Endlich kreativ sein!

Jeder hat seine schöpferischen Seiten, doch vielfach schlummern sie im Verborgenen. Wie es gelingt, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Juni 2021





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Silvia Feffer-Holik

Chefredakteurin MEDIZIN populär

Tel.: +43 1 512 44 86

www.medizinpopulaer.at