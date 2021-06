VP-Eppinger „gratuliert“ VBW zum 3. Abschluss der Sanierung des Raimund-Theaters

Monatelangen Leerstand des Hauses beenden - VBW sollen Zeichen der Solidarität setzen

Wien (OTS) - Verwundert reagierte VP-Kultursprecher Peter L. Eppinger auf die gestrige Meldung, dass die Generalsanierung des Raimund-Theaters nunmehr abgeschlossen wäre. Ursprünglich hätte das Theater bekanntlich schon im September 2020 mit der Aufführung von „Miss Saigon“ wiedereröffnet werden sollen. Dieser Termin musste aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, dem weiteren Ersatztermin Ende Jänner 2021 ereilte dasselbe Schicksal. „Bereits zum 3.mal verkündet man den Abschluss der Sanierung des Raimund-Theaters medienwirksam!“, so Eppinger, der auf Aussagen von Vereinigte Bühnen Wien-Geschäftsführer Franz Patay vom Juni 2020 verweist, wonach die Arbeiten im Sommer 2020 zu Ende gebracht worden wären.



Bereits am 5. September 2020 hätte „Miss Saigon“ im Raimund Theater Premiere feiern sollen. Dieser Termin musste schließlich auf den 28. Jänner 2021 verschoben werden, allerdings aufgrund der pandemiebedingt eingeschränkten Reisemöglichkeiten der engagierten Schauspieler. VBW-Chef Franz Patay stellte bereits im Juni 2020 gegenüber der APA klar, dass es beim Bau nur „kleine, weniger relevante“ Verzögerungen gäbe, die Sanierung würde im Sommer abgeschlossen sein. Die Corona-Krise führte schließlich auch dazu, dass die Premiere von „Miss Saigon“ am 28. Jänner 2021 abgesagt werden mussten. Nunmehr wurde angekündigt, dass diese am 03. Dezember 2021 über die Bühne gehen wird. Das Raimund-Theater, welches laut Patay bekanntlich seit dem Herbst 2020 bespielbar wäre, wird schließlich im Rahmen einer Eröffnungsgala Ende September des laufenden Jahres eingeweiht.

Nach der Ankündigung des Abschlusses der Sanierung für den Sommer 2020 und der erneuten Ankündigung im Oktober des Jahres, dass das Haus bis Jänner 2021 fertig saniert sein würde, ereilt uns heute zum dritten Mal die Mitteilung, dass der Abschluss der Renovierung nun endlich erfolgt ist. „Das Haus ist längst fertig, der Abschluss der Sanierung des Raimund-Theaters ist angeblich erfolgt“, kommentiert Eppinger das Geschehen, das er weiter aufgrund der Historie skeptisch beobachtet. So wurde am vergangenen Donnerstag von SP-Gemeinderat Jörg Neumayer im Rathaus berichtet, dass eine Öffnung des Hauses zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich wäre, da man dort noch mit der Installation der Technik beschäftigt wäre. „Ich fühlte mich an ein Gespräch mit Franz Patay am 16. Februar erinnert, der mir damals ebenfalls gesagt hat, dass eine vorzeitige Öffnung genau deshalb nicht möglich wäre. Es stellt sich die Frage, wie viele Monate man mit der Installation der Technik brauchen kann. Dann scheinen die Arbeiten doch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein?" so Eppinger.

Dass das Raimund-Theater in Zeiten des Corona-Lockdowns nicht genutzt werden konnte, ist selbstverständlich klar. Allerdings gab es seit dem Sommer 2020 auch Wochen und Monate, in welchen es durchaus möglich gewesen wäre, die Räumlichkeiten beispielsweise für Proben zu nutzen und anderen Theatermachern zur Verfügung zu stellen. „Es kann nicht sein, dass das Haus jetzt noch vier weitere Monate leer steht und ungenutzt bleibt, bei gleich bleibender Förderung, die auch in Zeiten des geschlossenen Theaters weiter überwiesen wurde“, so Eppinger, der ein Zeichen der Solidarität von den hochsubventionierten Vereinigten Bühnen Wien für die vielen freischaffenden Künstlerinnen und Künstler in Wien verlangt. "Überlasst ihnen bis zur Eröffnungsgala im Herbst die Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen." Kulturstadträtin Kaup-Hasler hat erst letzte Woche wieder im Gemeinderat ihren dringlichen Appell nach weiteren Proberäumen in Wien erneuert, genau deshalb schlägt Eppinger vor: "Sperrt die Türen auf für die Künstlerinnen und Künstler dieser Stadt!“



