AK Online-Preismonitor 2: Wenn der Preis bei gleichen Produkten Achterbahn fährt

Idente Marken-Lebensmittel kosten in Österreich nach wie vor mehr als in Deutschland – Preisausreißer bis zu 91 Prozent geortet

Wien (OTS) - Limo, Süßes oder Fertiggerichte – in Österreich heißt es für ein und dasselbe Produkt tiefer ins Geldbörsel greifen als in Deutschland. Ein Einkaufskorb mit 47 identen Marken-Lebensmitteln kostet in Österreich um rund 17 Prozent mehr als in Deutschland. Einzelne Produkte sind bis zu 91 Prozent teurer. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor in zwei österreichischen und drei deutschen Online-Supermärkten.

Der AK Preismonitor ist in Österreich auch netto teurer als in Deutschland. Wird also die unterschiedliche Umsatzsteuer herausgerechnet, so sind die Preise für den Einkaufskorb in Österreich netto um 13,5 Prozent höher als in Deutschland.

Was kostet ein und dasselbe Lebensmittel in österreichischen und deutschen Online-Geschäften? Fünf Preisbeispiele (Durchschnittspreise; Preise in Euro):

Produkt1)/Marke Österreich Deutschland Differenz2) Pepsi/Pepsi Cola (1,5 Liter) 1,29 0,68 91 % Butterkeks/Leibniz (200 g) 1,89 1,02 85 % Fernet/Fratelli Branca (70 cl) 18,99 12,16 56 % Rocher/Ferrero (200 Gramm) 3,79 2,44 55 % Kaktus/Nestle, Schöller (405 ml) 3,79 2,49 52 %

1) genaue Produktbezeichnung unter wwww.arbeiterkammer.at/marken-lebensmittel-und-drogeriewaren; 2) gerundet

Drei Viertel (35 von 47) der verglichenen Lebensmittel sind in Österreich teurer als in Deutschland, nur neun sind im Schnitt in Österreich billiger und drei kosteten bei uns und in Deutschland gleich viel.

Zum AK Preismonitor: Die AK hat zwischen 4. und 6. Mai 47 idente Marken Lebensmittel in österreichischen Online-Supermärkten Billa und Interspar sowie deutschen Online-Shops Edeka, Rewe und Kaufland erhoben. Alle Preise wurden inklusive Mehrwertsteuer erhoben (Österreich 10 bzw. 20 Prozent; Deutschland 7 bzw. 19 Prozent). Ein Nettopreisvergleich wurde ebenfalls durchgeführt. Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten-Vorteilspreise oder Mengenrabatte.

SERVICE: Den AK Preismonitor Marken-Lebensmittel in Österreich und Deutschland finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/marken-lebensmittel-und-drogeriewaren.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at