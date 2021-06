SOS-Herzkiste für liebevolle Klassenzimmer

Neues Projekt von SOS-Kinderdorf und Future Wings bringt Gefühl, Achtsamkeit und Stärke in österreichische Klassenzimmer.

Wien (OTS) - „Die Corona-Zeit hat eines sehr deutlich gemacht: Die Schule ist mehr als ein Ort der Wissensvermittlung. Sie ist ein Ort, an dem Kinder das Miteinander lernen, Freundschaften schließen und Konflikte austragen“, sagt Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf. „Genau diese sozialen Kompetenzen wollen wir gemeinsam mit Future Wings in österreichischen Klassenzimmern fördern.“

Das Projekt SOS-Herzkiste startet im kommenden Schuljahr in 400 Klassen in Wien und Oberösterreich und wurde gemeinsam mit Future Wings entwickelt. Die Privatstiftung initiiert und fördert seit 2007 gemeinnützige Projekte wie die SOS-Herzkiste - ganz im Zeichen ihrer Stiftungsphilosophie „Mensch im Mittelpunkt – lernen und wachsen“. „In unserer Wissensgesellschaft ist Lernen zu einer wesentlichen Grundlage für eine erfolgreiche Laufbahn geworden. Ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen zeigt jedoch, dass hinter dem Begriff „Lernen“ mehr steckt als die bloße Anhäufung von Wissen. Es bedeutet zu wachsen und sich systemisch auf seinem persönlichen Lebensweg weiterzuentwickeln“, so Christian Szinicz, Leiter von Future Wings.

„SOS-Kinderdorf macht sich schon immer für eine solidarische Gesellschaft stark – diese Haltung wollen wir auch in die Klassenzimmer tragen. Wir möchten Schüler*innen dazu ermutigen, sich selbst und ihre Stärken besser kennenzulernen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam etwas zu bewegen. Wir wollen ihnen Werkzeuge in die Hand geben, um respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen: im Klassenzimmer und darüber hinaus“, so Deinhammer.

Die SOS-Herzkiste soll all jene engagierten Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, die trotz knapper Ressourcen viel Mühe und Energie darauf verwenden, liebevolle Klassenzimmer zu gestalten. Schüler*innen und Lehrer*innen aus der laufenden Pilotphase sind begeistert.

Was steckt in der Herzkiste?

Die SOS-Herzkiste soll Kinder durch die gesamte Unterstufe begleiten und ihnen jedes Jahr eine neue Beziehungsebene nähe bringen. So begleitet die SOS-Herzkiste in vier Schulstufen von ICH zu DU zu WIR zu ALLE – von der Beziehung zu sich selbst, bis hin zur Solidarität mit anderen Menschen auf der Welt.

In jeder Kiste befinden sich passend zum Thema eine sichtbare Veränderung fürs Klassenzimmer, Arbeitsmaterialien und ein Gutschein für einen themenspezifischen Workshop mit einer Expertin oder einem Experten von SOS-Kinderdorf für die ganze Klasse.

Herzensbildung für alle

„Wir wünschen uns Klassenzimmer, in denen sich Kinder wohl fühlen, in denen sie einen sicheren und inspirierenden Raum zum Lernen, Entwickeln und Wachsen finden. Nach einem Jahr der Schulschließungen und sozialen Entbehrungen wollen wir den Fokus wieder auf Beziehungen lenken und freuen uns, mit der SOS-Herzkiste einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten“, so Deinhammer.

„Die Entwicklung von sozialen und emotionalen Kompetenzen bildet eine wesentliche Grundlage für ein gelingendes Miteinander. Diese Chance sollte allen Menschen offenstehen und so gut wie möglich wahrgenommen und genützt werden, daher sind wir glücklich, gemeinsam mit SOS-Kinderdorf nun die SOS-Herzkiste in österreichische Klassenzimmer zu bringen“, so Szinicz.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten: sos-kinderdorf.at/sos-herzkiste

