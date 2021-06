Endlich wieder Urlaub

Mit der Europäischen Reiseversicherung im Gepäck, steht einer Buchung für den sicheren Sommerurlaub nichts im Weg.

Wien (OTS) - Es geht wieder los: Urlaub am Meer, Wandern in den Bergen, schöne Hotels und herrlich abwechslungsreiche Urlaubsküche. Dank der sinkenden Infektionszahlen in Österreich und Europa, kann es pünktlich vor der Ferienzeit eine Rückkehr der Reisefreiheit in Europa geben.

Bei aller berechtigter Vorfreude auf den Sommerurlaub, muss die Sicherheit aber im Vordergrund bleiben, sagt Wolfgang Lackner, Vorstandsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung: „Die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell sich die Situation ändern kann. Darum ist es umso wichtiger für den Fall des Falles bestens abgesichert zu sein.“ Mit einer umfassenden Reiseversicherung, wie sie die Europäische anbietet, ist Corona, wie jede andere Krankheit auf Reisen, versichert – ohne Zusatzkosten. Das beinhaltet die medizinischen Kosten, den Rücktransport, Aufzahlungen für notwendige Verlängerungen oder Quarantäne vor Ort. Auch für den Stornofall gilt Corona als Grund, damit man endlich wieder sorgenfrei buchen kann.

Der Versicherungs-Experte warnt allerdings davor, nur über Corona nachzudenken und zu vergessen, dass es weitere Risiken gibt: „Wir verzeichneten vor der Pandemie mehr als 40.000 Schadensfälle pro Jahr.“ Darum ist eine Absicherung unumgänglich. Eine Jahres-Reiseversicherung ist für alle sinnvoll, die mehrmals verreisen, auch innerhalb Österreichs. Dieses Angebot legt Lackner besonders Familien ans Herz, „damit sind alle Familienmitglieder 365 Tage abgesichert, egal, wie oft es auf Reisen geht. Das beinhaltet auch Feriencamps oder Schulreisen.“

Neue Infoseite klärt auf

Manche Fragen rund um Corona bereiten Urlauber_innen jetzt, trotz all der Freude auf den lang ersehnten Urlaub, Kopfzerbrechen: Was ist, wenn ich vor der Abreise positiv getestet werde, was, wenn ich am Urlaubsort erkranke? Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Urlaubsländern, wie ist das mit den Reisewarnungen? Die Europäische Reiseversicherung liefert mit der neuen „Endlich wieder Urlaub“-Seite die Antworten auf die meistgestellten Fragen: http://www.europaeische.at/endlich-wieder-urlaub.

„So vereinfachen wir das Leben der Reisenden. Das ist unser Anspruch, der auch ausschlaggebend für die Entwicklung des Reisedocs war“, erklärt Andreas Sturmlechner, Vertriebsvorstand der Europäischen Reiseversicherung. Der „Reisedoc“ ist Teil der serviceorientierten „MEINE URLAUBERIA“-App und ermöglicht Reisenden, immer wenn sie sich unwohl fühlen, sofort mit einem Arzt zu sprechen – kostenlos und auf Knopfdruck – telefonisch oder per Video, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Das heißt: Kein Arztbesuch am Urlaubsort, keine Sprachprobleme oder Wartezeit. Die medizinische Beratung ist auf österreichischem Niveau, bequem und geschützt vom Hotelzimmer aus. Sollte sich eine notfallmedizinische Behandlung als notwendig erweisen, wird die Patientin oder der Patient direkt in die bewährte Einsatzzentrale weitergeleitet und bis zur Rückkehr in die Heimat begleitet.

Mit einer Reiseversicherung der Europäischen und dem „Reisedoc“ in der Tasche, steht dem Sommerurlaub nichts mehr im Weg.

