Terminaviso: APA-Comm-Insight „Radio Killed the Video Star ...?"

APA-Comm lädt zum digitalen ExpertInnen-Talk am 10. Juni

Wien (OTS) - Glaubt man aktuellen Branchen-Events und -Artikeln, entsteht der Eindruck, Podcasts, Clubhouse und Co. übernehmen das Ruder in der Kommunikationsbranche. Plattformen wie Twitter und LinkedIn kündigen eigene Audio-Channels an, Content zum Anhören ist zum aktuellen „Must-have“ geworden. Doch bleibt der Hype? Sollen PR-Verantwortliche auf den neuen, alten Audio-Zug aufspringen? Was ist aus der Weisheit „ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte" geworden? Und ist das Video-Know-how, das sich Kommunikationsprofis in den letzten Jahren angeeignet haben, bereits Schnee von gestern?

Nein, widersprechen die APA-Comm-ExpertInnen Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS, und Klemens Ganner, Geschäftsführer APA-DeFacto. Vielmehr sei das Audio-Format gerade dabei, seinen Platz neben bestehenden Bewegtbildformaten zu finden beziehungsweise zusätzliche Timeslots in potenziellen Zielgruppen zu erobern. Zeit abseits der vielzitierten Screentime, die heiß umkämpft ist und es auch bleiben wird.

Wippersberg und Ganner geben exklusive Einblicke hinter die Kulissen des größten österreichischen Informations- und Kommunikationsproviders und diskutieren die Trends der PR-Branche, die sich auch in der Weiterentwicklung des breit gefächerten Angebots von APA-Comm widerspiegeln. Welche Innovationen bringen zusätzlichen Nutzen für die vielfältigen Kundengruppen aus der Kommunikationsbranche? Welche Neuerungen stehen bereits in der Pipeline? Und wie können PR-Profis die Erreichung ihrer Kommunikations-Ziele bestmöglich unterstützen, evaluieren und damit sicherstellen?

Das Event ist Teil der Jubiläumsmaßnahmen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Weitere Informationen, Videos und Programmpunkte: www.apa.at/75-jahre.

Zur Anmeldung

APA-Comm-Insight: "Radio Killed the Video Star …?"

Datum: 10.06.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Digital-Event

Wien, Österreich

Url: https://apa.at/event/audiovisuelle-kommunikation/

APA-Comm-Insight „Radio Killed the Video Star ...?" Zur Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

www.apa.at