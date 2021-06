Schwarz/Janoch ad Eltern & Kindertag: Ein großes DANKE!

Bedeutung der Familie kann nicht genügend gewürdigt werden

Wien (OTS) - Am heutigen 1. Juni werden der Weltkindertag sowie der Weltelterntag begangen. „Es ist eine schöne Symbolik, dass beides an einem gemeinsamen Tag gefeiert wird, denn Kinder und Eltern sollen immer in tiefer Zuneigung miteinander verbunden sein“, so die Landesleiterin der Wienerinnen LAbg. Sabine Schwarz und Familiensprecherin, Bezirksleiterin der Wienerinnen Meidling, LAbg. Silvia Janoch.

Der Weltelterntag wurde 2012 von den Vereinten Nationen ausgerufen, damit die vorrangige Verantwortung der Eltern für die Erziehung und den Schutz der Kinder anerkannt und gewürdigt wird. „Und diese vorrangige Verantwortung muss in der Wiener Stadtpolitik ebenfalls endlich anerkannt werden. Familienentscheidungen sind Familiensache und nicht Angelegenheit der rot-roten Stadtregierung. Familien müssen gestärkt werden und brauchen ein vielfältiges Angebot, aus dem sie wählen können. Sei es bei der Frage nach einem Kindergarten, bei der Entscheidung zur Form der Nachmittagsbetreuung oder auch bei der Sicherheit der kinderärztlichen Versorgung“, so Sabine Schwarz.

Silvia Janoch betont weiter die Wichtigkeit der Unterstützung von Kindern: „Kinder müssen stark gemacht werden, um für die Herausforderungen der Gegenwart und für die Welt von morgen gewappnet zu sein.“ Darüber hinaus ist es Janoch wichtig, den Mut zu haben, Missstände aufzuzeigen, denn „Kinder brauchen eine Stimme und es ist unsere Aufgabe, Kinder in der Umsetzung ihrer Rechte zu unterstützen.“

Gerade während der Covid-19 Pandemie wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Familie ist. Denn ohne Unterstützung der Eltern wären die Bildung und das Wohlbefinden der Kinder noch mehr gefährdet gewesen. „Der Zusammenhalt, die Geduld, die Ausdauer und Liebe haben dafür gesorgt, dass es keine verlorene Generation gibt. Und dafür sagen wir DANKE“, so Schwarz und Janoch abschließend.

