Pressetermin zum Auftakt von „Bewegt im Park“ am 8. Juni 2021

Kostenlose Bewegungskurse im Freien in ganz Österreich

Wien (OTS) - Gerade in herausfordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie kommt ausreichender Bewegung eine wesentliche Bedeutung zu. Körperliche Aktivität macht glücklich und hält gesund und fit. „Bewegt im Park“ animiert pünktlich zum Sommerbeginn zu gemeinsamer Bewegung an der frischen Luft. Die kostenlosen Bewegungskurse werden für jede Altersgruppe an vielen Orten in ganz Österreich angeboten.

Das vielfältige Kursprogramm 2021 von „Bewegt im Park“ mit Yoga, Pilates, Boccia bis zu den erstmalig angebotenen Inklusionskursen startet am 14. Juni. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich zum Auftakt-Pressegespräch ein, bei dem wir Sie über Neuerungen und Details der kostenlosen Bewegungsinitiative des Sportministeriums, des Dachverbands der Sozialversicherungsträger und der Österreichischen Gesundheitskasse in Kooperation mit ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION, ÖBSV und den Special Olympics Österreich informieren.



Pressetermin „Bewegt im Park“, am Dienstag, 08. Juni 2021; 10:00-12:00 Uhr

Ort: Kursalon Hübner, Stadtpark, Johannesgasse 33, 1010 Wien



Ihre Gesprächspartner:

Werner Kogler , Vizekanzler und Sportministe

, Vizekanzler und Sportministe Peter Lehner , Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger

, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger Matthias Krenn , Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse

, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse Hermann Krist , Verbandspräsident ASKÖ

, Verbandspräsident ASKÖ Christian Purrer , Verbandspräsident ASV

, Verbandspräsident ASV Michaela Huber, Verbands-Vizepräsidentin SPORTUNION

Verbands-Vizepräsidentin SPORTUNION Brigitte Jank , Verbandspräsidentin ÖBSV

, Verbandspräsidentin ÖBSV Peter Ritter, Verbandspräsident Special Olympics Österreich

Präsentation der Bewegungsangebote:

Trainer der Sportvereine





Um Vorlage einer entsprechenden Bestätigung (getestet, geimpft oder genesen), um Ihre Registrierung, sowie um Einhaltung der Abstandsregelungen und Tragen einer FFP2 Maske wird ersucht.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Anmeldungen unter: presse @ sozialversicherung.at

