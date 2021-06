Neuer Rechtsanwalt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte

Linz/Wien/Graz (OTS) - MMag. Dr. Stefan Piringer (42) startet am 1. Juni 2021 als Director im Team von LeitnerLaw Rechtsanwälte. Der erfahrene Sanierungsexperte wird sich zukünftig den Themen Restrukturierung & Sanierung sowie dem Insolvenzrecht widmen und an der Schnittstelle Insolvenzrecht/Steuerrecht eng mit den Steuerberatern von LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater zusammenarbeiten. Seine weiteren Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht/M&A sowie Immobilienrecht. Lösungsorientiertes, fachübergreifendes Arbeiten mit Fokus auf der rechtlich sowie steuerlich optimalen Gestaltung für den Mandanten kennzeichnen seinen umfassenden Beratungsansatz.

Stefan Piringer studierte Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz. Vor seinem Einstieg bei LeitnerLaw Rechtsanwälte war Stefan Piringer als selbständiger Rechtsanwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter sowie allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger tätig. Er referiert und publiziert laufend in seinen Spezialgebieten.

Johannes Edthaler, Partner bei LeitnerLaw Rechtsanwälte freut sich, „dass wir mit Stefan Piringer unser Team um einen erfahrenen Juristen mit betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Ausrichtung erweitern konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Unternehmenssanierungen, Restrukturierungen und Insolvenzrecht ergänzen wir unser Leistungsportfolio um ein besonders aktuelles Fachgebiet, das auch in der Zusammenarbeit mit der Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner einen äußerst wichtigen Stellenwert einnehmen wird.“

Über LeitnerLaw Rechtsanwälte | Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH:

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist eine Wirtschaftskanzlei mit Fokus auf steuerzentrierter Rechtsberatung und Büros in Linz, Wien und Graz. Neben der Beratung von nationalen und internationalen Unternehmen sowie Privatpersonen haben sich die Juristen von LeitnerLaw Rechtsanwälte auf das Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert und betreuen internationale Konzerne, Familienunternehmen, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe.

Rückfragen & Kontakt:

MMMag. Dr. Johannes Edthaler

0732-73 03 69-105

johannes.edthaler @ leitnerlaw.at