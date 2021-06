Ein Kracherl wie früher – nur mit weniger Zucker

Brauhaus Gusswerk bringt österreichische BIO-Limo-Range auf den Markt. Natürlich schon in der Mehrwegflasche.

Hof/Salzburg (OTS) - Wenn die Tochter einen Braumeister zu einer Limo inspiriert, wird ein charaktervolles Frucht-Getränk für alle kreiert: Braumeister Reini Barta, bekannt und erfolgreich mit seinen preisgekrönten Bio-Bierkreationen, hat eine geschmacklich-österreichische Limo aus natürlichen Zutaten geschaffen, ganz ohne zugesetzte Süßstoffe und Konservierungsstoffe - eben ein Kracherl „wie früher“!

Ursprünglich nur für Tochter kreiert

Für sie wollte er ein Genuss-Getränk mit wenig Zucker und ohne Koffein kreieren, welches höchsten Qualitätskriterien, u.a. „SIPCAN“ entspricht – und daher sogar in Schulen, Krankenhäusern und Gemeinschaftsverpflegungen verkauft werden darf. „Das Ergebnis hat seine Tochter so erfreut, dass sie ihre neue Lieblings-Limo mit unseren Gusswerk-Fans teilen wollte, so Reini Barta – einer runden und spritzigen Erfrischung in vier herrlichen Sorten.

Breite Palette mit Zitrusfrüchten ausschließlich aus der EU

Bio-GuLi Orangen-Mango Limo: Klassik trifft Exotik Bio-GuLi Zitronen-Limetten Limo: mit ganz viel spritzig erfrischender Zitro-Lemone. Bio-GuLi Cola Limo: koffeinfrei, mit natürlicher Zitronensäure und natürlichem Limetten-Minz Aroma, voller Geschmack Bio-GuLi Cola Mix Orange: koffeinfrei, Cola mit feiner Orange abgerundet

Alle GuLi‘s sind zertifiziert vegan und glutenfrei. Erhältlich in der 0,5 Liter Mehrweg Flasche, extra nachhaltig und in Übereinstimmung mit der brandneuen grünen Verordnung zu Mehrwegflaschen. „Wir bleiben unseren hohen Standards als wohl nachhaltigste und ehrlichste Brauerei Österreichs treu und sind auch hier keine Kompromisse eingegangen“, so der Braumeister vom Gusswerk.

Gusswerk Bio-GuLi. Ab sofort im gut sortierten BIO-Fachhandel und INTERSPAR /Eurospar Raum Salzburg Stadt und bei basic, ca. 1,09 EUR/Fl. 0,5L MW Flasche.

www.brauhaus-gusswerk.at

