Raphael Iglhauser neuer Director bei LeitnerLeitner

Linz/Graz/Innsbruck/Ried/Salzburg/Wien (OTS) - Mag. Raphael Iglhauser (37) erweitert ab 1. Juni 2021 als Director das Team von LeitnerLeitner. Der renommierte Experte für Risk & Compliance wird sich verstärkt den Themen Steuerungs- und Kontrollsysteme zur Korruptions- und Betrugsvermeidung sowie der Automatisierung und Digitalisierung von Unternehmensstrukturen und -prozessen widmen. Unter dem Motto „auf Bestehendem aufbauen - mit Strukturen, die Sicherheit und Mehrwert schaffen“ wird Raphael Iglhauser die Mandanten von LeitnerLeitner dabei unterstützen, auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Unternehmenssteuerung sicher und vor allem angemessen vorbereitet zu sein. Seine Erfahrung zeigt, dass speziell in der Korruptions- und Betrugsprävention (Compliance) und Trade Compliance nur ein strukturierter und digitalisierter Ansatz einen tatsächlich messbaren Mehrwert liefert.

Der gebürtige Salzburger hat sich bereits während seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Johannes Kepler Universität in Linz intensiv mit dem Thema Prozessoptimierung und Digitalisierung auseinandergesetzt. Dies spiegelt sich in etlichen Zusatzausbildungen in diesem Bereich wider. Speziell in Kombination mit der internationalen Zertifizierung zum Certified Compliance Professional (CCP) bilden diese die Grundlage für eine innovative und zukunftsfähige Umsetzungsunterstützung aktueller Compliance- und Digitalisierungsanforderungen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Raphael Iglhauser einen ausgewiesenen Experten für Compliance und Digitalisierung gewinnen konnten. Gerade dieser Bereich fordert aktuell Unternehmen sehr; Strukturen, die Sicherheit und zugleich Mehrwert schaffen, werden daher immer wichtiger. Für uns war die Erweiterung unseres Teams mit einem weiteren Compliance und Digitalisierungsexperten ein logischer Schritt, da die Digitalisierung auch jetzt schon in unserer täglichen Beraterpraxis eine zentrale Rolle für die zu beratenden Unternehmen einnimmt“, meint Christian Oberhumer, Partner bei LeitnerLeitner.

Vor seinem Einstieg bei LeitnerLeitner war Raphael Iglhauser mehr als 10 Jahre bei KPMG in Linz und Wien tätig, zuletzt als Senior Manager Risk & Compliance. In dieser Funktion begleitete er Unternehmen bei ihren Transformationsprojekten. Darüber hinaus referiert er laufend zum Thema Compliance & Risikomanagement und verfasst regelmäßig Fachpublikationen.

Über LeitnerLeitner:

LeitnerLeitner ist eine der maßgebenden Sozietäten von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in Zentral- und Süd-Osteuropa. Hinter jedem persönlichen Ansprechpartner stehen rund 725 Mitarbeiter und die weltweite Zusammenarbeit mit Praxity und Taxand für die Beratung sowohl mittelständischer Unternehmen als auch Konzerne und Private Clients. www.leitnerleitner.com

Rückfragen & Kontakt:

LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Mag. Andrea Pale

0732/70 93-299

0664/84 61 248

andrea.pale @ leitnerleitner.com