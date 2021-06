Jubiläum in der Immobranche: 20 Jahre 3SI Immogroup

Wien (OTS) - Nach neuem Firmensitz und Markenrelaunch hat das von der Familie Schmidt geführte Wiener Immobilienunternehmen 3SI Immogroup einen weiteren Grund, um groß zu feiern. Das auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern spezialisierte Unternehmen, das seit einiger Zeit auch im Neubausegment beachtenswerte Bauprojekte umsetzte, begeht dieser Tage sein 20-jähriges Firmenjubiläum.

Vor 20 Jahren begann die Geschichte der 3SI Immogroup: 2001 gründeten Harald Schmidt und sein Sohn Michael, der soeben an der HTL Mödling maturiert hatte, das Immobilienunternehmen „3SI“, damals noch mit Firmensitz in Wien Favoriten. Der zweite Sohn, Claus Schmidt, stieg einige Jahre später in das Familienunternehmen ein. Er verantwortet heute dessen Tourismussparte.

Dabei reicht die Erfahrung im Immobiliensegment weitaus länger in die Vergangenheit zurück. Bereits der Großvater des aktuellen Geschäftsführers Michael Schmidt, Maximilian Schmidt, war an Bauprojekten in Österreich, etwas dem Kurhotel Haarbach, beteiligt. Anfang der 1980er Jahre begann dessen Sohn, Harald Schmidt, mit dem breitgefächerten Erwerb von einzelnen Wohnimmobilien und großen Wiener Betriebs- und Garagenflächen.

„ Wir haben damals, 2001, mit zwei Zinshäusern begonnen “, erzählt Harald Schmidt über den Anfang der 3SI Immogroup. Es folgten millionenschwere Investitionen in zahlreiche Immobilienpakete, darunter das in der Branche bekannte Swarovski-Paket. 2011 wurde das erste Hotel in Wien erworben. „ Heute haben wir rund 100 Häuser in unserem Familienbesitz und viele großartige Bauprojekte im Altbau- und Neubausegment umgesetzt. Ich bin ungemein stolz auf meine Söhne und die Entwicklung, die unser Familienunternehmen in den letzten Jahren genommen hat! “, so Harald Schmidt.

2018 konnte man erstmals 100.000 m2 Fläche in Altbauimmobilien in Bestand verzeichnen. Damit ist die 3SI Immogroup einer der größten privaten Bestandshalter von Altbauimmobilien in Wien. Ein Umstand, den Geschäftsführer Michael Schmidt mit Stolz erfüllt: „ Eine Immobilie, die wir besitzen, wird nicht nur mit äußerster Sorgfalt gepflegt, wird investieren auch sehr viel Geld, um sie zu revitalisieren. Wenn ich an unseren Häusern in ganz Wien vorbeikomme und sehe, wie sehr unsere Arbeit das Gebäude, sein Umfeld und damit einen Teil Wiens aufwertet, bin ich stolz auf unser Unternehmen und all das, was wir die letzten Jahrzehnte in Wien verändern konnten. “

Dass das Familienunternehmen auch in 20 Jahren existieren wird, daran hat der Geschäftsführer keinen Zweifel. „ Unser Unternehmen fußt auf 3 Säulen. Die erste ist unsere Leidenschaft, mit der wir uns unseren Immobilien, im Altbau- wie im Neubausegement, widmen. Die zweite Säule sind unsere großartigen und loyalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die dritte Säule ist die Familie. Die Kinder von meinem Bruder und mir werden in 20 Jahren in einem Alter sein, in dem sie bereits im Unternehmen mitarbeiten können. Wenn sie das wollen, selbstverständlich. Wegen dieser Kombination, der Leidenschaft fürs Tun, dem großartigen Team und der Familie, sehe ich auch die Zukunft der 3SI Immogroup absolut entspannt “, zeigt sich Michael Schmidt beruhigt.

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

