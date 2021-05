Wintersport: ÖSV und ORF einigen sich auf weitere Zusammenarbeit

Ski alpin, Ski nordisch, Snowboard & Freestyle aus Österreich weiter im ORF, Ausbau der Live-Berichterstattung

Wien (OTS) - Gute Nachricht für alle heimischen Ski-Fans: Der ORF hat die exklusiven und plattformneutralen Medienrechte (TV, Online/Mobile, Radio) für Österreich an allen vom ÖSV veranstalteten Bewerben im Rahmen des FIS Weltcup in den Disziplinen Ski alpin, Skispringen, Ski nordisch, Snowboard/Freestyle für fünf Saisonen bis inklusive 2026/27 sowie an den FIS Junioren-Weltmeisterschaften Ski alpin 2023 in St. Anton erworben. Ausgebaut wird die ORF-Live-Berichterstattung dabei um FIS-Europacup-Rennen und Österreichische Meisterschaften.

Für ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz „ist das eine entscheidende Übereinkunft im Sinne der heimischen Ski-Fans, aber auch der Athletinnen und Athleten. Die beliebtesten Wintersportbewerbe des Landes finden auch weiterhin auf der größten medialen Plattform des Landes statt. Die Fortsetzung der jahrzehntelangen verlässlichen Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation für das ORF-Publikum, die Sportlerinnen und Sportler, den ÖSV, den ORF und die österreichischen Austragungsorte. Ich bedanke mich beim scheidenden ÖSV-Präsidenten Prof. Peter Schröcksnadel, der damit auch nach dem Ende seiner Präsidentschaft seinen Sport im ORF bestmöglich aufgehoben weiß.“

ÖSV-Präsident Prof. Peter Schröcksnadel: „Es war mir persönlich ein großes Anliegen, den Spitzensport einem breiten Publikum ohne zusätzliche Kosten zugänglich zu machen. Deshalb freut es uns sehr, dass die bewährte Partnerschaft mit dem ORF eine Fortsetzung findet. Mit seinen hohen Qualitätsstandards ist der ORF ein Garant für fantastische Wintersport-Übertragungen, die im In- und Ausland großen Anklang finden, und damit ein wunderbares Schaufenster für den heimischen Wintersport und Wintertourismus darstellen. Zudem hat unser langjähriger, zuverlässiger Partner gerade auch in herausfordernden Zeiten – wie etwa bei kurzfristigen Rennübernahmen – stets ein hohes Maß an Flexibilität unter Beweis gestellt.“

Die sportlich für die Fahrerinnen und Fahrer des ÖSV überaus erfolgreiche vergangene alpine Ski-Saison 2020/2021 erreichte im ORF-TV insgesamt 5,225 Millionen Skifans (weitester Seherkreis), das entspricht 69 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert bei den Herren erreichte dabei einmal mehr das Nightrace in Schladming am 26. Jänner mit bis zu 1,769 Millionen Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 1,461 Millionen bei 38 Prozent Marktanteil (34 bzw. 44 Prozent in den jungen Zielgruppen), vor der Abfahrt in Kitzbühel am 24. Jänner mit bis zu 1,450 Millionen Fans. Das meistgesehene Rennen der Damen war der Slalom in Flachau am 12. Jänner mit bis zu 1,313 Millionen und im Schnitt 1,174 Millionen Reichweite bei 31 Prozent Marktanteil bzw. 27 und 36 Prozent MA bei den Jungen.

