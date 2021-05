Einladung zur Online-Jahrespressekonferenz der Holzindustrie Österreichs

09.06.2021, 10:00 Uhr, via ZOOM

Wien (OTS) - Auch im zweiten Jahr der COVID-Pandemie behauptet sich die heimische Holzindustrie als wirtschaftlicher Stabilitätsanker. Der Fachverband der Holzindustrie Österreichs wird auf seiner Jahrespressekonferenz über die Entwicklung der Branche und die aktuelle Marktsituation berichten. Zudem stellt eine Studie des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung die Bedeutung der Branche für die österreichische Volkswirtschaft dar.

Zur Entwicklung der Holzindustrie und der aktuellen Marktlage:

Mag. Herbert Jöbstl, Obmann Fachverband Holzindustrie Österreich

Dr. Erlfried Taurer, Obmann-Stv. Fachverband Holzindustrie Österreich

Dr. Andreas Ludwig, Obmann-Stv. Fachverband Holzindustrie Österreich

Studie zur ökonomischen Bedeutung der österreichischen Holzwirtschaft:

Prof. Dr. Christian Helmenstein, Mitglied des Vorstandes des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung, vorstellen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Bitte melden Sie sich per E-Mail unter schirmer @ holzindustrie.at oder telefonisch unter +43 1 712 26 01–21 an.

Rückfragen & Kontakt:

Norman Schirmer M. A.

PR & Public Affairs

T +43 1 712 26 01–21

M +43 676 403 7517

E schirmer @ holzindustrie.at