Fotoausstellung „Now you see me Moria“ im Weltmuseum Wien

Zu sehen bis 14. September 2021 in der Säulenhalle

Wien (OTS) - Das Weltmuseum Wien sieht es als seine Aufgabe, einen Beitrag zur Darstellung und Verhandlung von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Brennpunkten der Gesellschaft zu liefern. Das Museum möchte ein Treffpunkt sein für aktive soziale, künstlerische und politische Akteur*innen, die auf gesellschaftliche Machtverhältnisse, soziale Ungleichheiten und globale Probleme aufmerksam machen und beim Publikum ein erhöhtes Bewusstsein für diese Themen schaffen.

Das Fotoprojekt „Now you see me Moria“ wurde von Amir, einem Afghanen, der im mittlerweile abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos lebte, und von Noemi, einer Bildredakteurin aus den Niederlanden, initiiert. Später schlossen sich Qutaeba aus Syrien sowie Ali und Mustafa aus Afghanistan dem Projekt an. Ihre vollen Namen werden nicht genannt, um ihre Identitäten zu schützen. Mit ihren Fotografien wollen die Geflüchteten das Leben in den Lagern auf Lesbos dokumentieren und so auf die zum Teil verheerende humanitäre Lage vor Ort aufmerksam machen.

Die Initiative entstand vor allem auch deshalb, weil Journalist*innen und Fotograf*innen der Zugang zum Lager Moria verwehrt wurde und auch NGO-Mitarbeiter*innen im Lager nicht fotografieren durften. Auch im Flüchtlingslager Kara Tepe, in das ein Großteil der Bewohner*innen des Lagers Moria nach dessen Vernichtung durch einen Brand im September 2020 übersiedelt wurde, gilt nach wie vor ein Zugangsverbot für Medienvertreter*innen, und somit dringt kaum Bildmaterial von den Zuständen in den Lagern nach außen.

Sichtbarkeit ist jedoch entscheidend wenn es gilt, die Lage zu verbessern. Deshalb entschlossen sich Amir, Qutaeba, Ali und Mustafa, ihre Situation selbst abzulichten und die Bilder auf dem Instagramkanal @now_you_see_me_moria sowie auf der Website https://nowyouseememoria.eu zu veröffentlichen. Dem Aufruf, die Bilder öffentlich zu präsentieren, ist auch das Weltmuseum Wien gefolgt und zeigt „Now you see me Moria“ noch bis 14. September 2021 bei freiem Eintritt in der Säulenhalle. Die Beschriftungen zu ihren Aufnahmen wurden von den Fotografen selbst verfasst.

