Rot-Weiß-Rote Pop-Woche auf krone.tv

Wien (OTS) - Wir rollen auf krone.tv den rot-weiß-roten Teppich für unsere Künstler aus Österreich aus: Schon seit der ersten Folge der neuen Musiksendung „Rudi Backstage“, immer sonntags um 20.15 Uhr auf krone.tv, bietet „Rockprofessor“ Rudi Dolezal eine Plattform für interessante österreichische Musiker - wir präsentieren also Videos „made in Austria“. Jetzt können diese Künstler ihren großen Auftritt in der Show gewinnen! In der aktuellsten Sendung wurde die erste Hälfte der Teilnehmer vorgestellt und Sie können jetzt abstimmen, wer Ihr Favorit ist! Kommenden Sonntag folgt die zweite Hälfte der Teilnehmer. Aber das war nur der Auftakt in unsere rotweißrote Woche auf krone.tv mit Highlights wie der ultimativen FALCO-Doku!

„Ich finde, es wird viel zu wenig Unterstützung in unserem Land - vor allem den jungen - österreichischen Bands gegeben. Deswegen gibt es seit Tag eins in meiner Sendung die Rubrik ,Rudi´s Tipp‘, in der ich jede Woche eine interessante österreichische Band vorstelle und ihr neues Musikvideo voll ausspiele. Ich bin krone.tv und Programmdirektor Max Mahdalik sehr dankbar, dass die Krone diese Idee von Anfang an voll unterstützt. Nun zünden wir die nächsten zwei Stufen dieser Aktion“, freut sich Dolezal.

In Stufe eins dürfen die Zuseher jetzt für den ersten Teil der Teilnehmer voten! Nächsten Sonntag um 20.15 Uhr gibt‘s den zweiten Teil der Kandidaten für ein weiteres Voting. Die besten Drei dürfen sich auf einen Preis freuen und auf die Gewinner wartet eine Einladung in eine der nächsten Sendungen zum Interview mit Rudi Dolezal.

Voten und Gewinnen!

Mitvoten zahlt sich aus: Gleichzeitig werden unter allen Einsendern drei Gewinner ausgelost, die „Backstage of Backstage“ samt Backstage-Pass gewinnen und somit als Gast bei einer Sendung in „Rudi Backstage“ dabei sein dürfen und einen Blick hinter die Kulissen der Produktion gewinnen. Wählen Sie hier Ihren Favoriten aus, Teilnahmeschluss ist der 14. Juni 2021.

Stufe zwei ist die Rot-Weiß-Rote Woche in „Rudi Backstage“ und „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“, in der man sich bei krone.tv auf viele Gäste aus der österreichischen Musikszene freuen darf. Nicht verpassen!

Montag, 31.05., 14 Uhr:

RUDI BACKSTAGE

Thema: Wir spielen rotweißrot + Voting.

Dienstag, 1.06., 20.15 Uhr und Mittwoch, 2.6., 21.10 Uhr:

OHNE Maulkorb MIT Dolezal

Gast: Ulrike Beimpold (singt in der Sendung live!)

Donnerstag, 3.6.:, 20.15 Uhr:

Das legendäre Konzert „OPUS and friends“ aus Graz, Liebenau 1985, u.a. mit FALCO, Ambros u.v.m.

22.55 Uhr:

RUDI BACKSTAGE

Thema: Rainhard Fendrich

Freitag, 4.6., 20.15 Uhr:

THE ULTIMATE FALCO DOCU - die preisgekrönte Dokumentation über Österreichs berühmtesten Popkünstler.

22.30 Uhr:

OHNE Maulkorb MIT Dolezal

Gast: Gert Steinbäcker (STS)

Samstag, 5.6., 10.40 Uhr:

OHNE Maulkorb MIT Dolezal

Gast: Ewald „Sunny“ Pfleger (OPUS)

00.00 Uhr:

RUDI BACKSTAGE

Thema: Georg Danzer

Sonntag, 6.6., 11 Uhr:

RUDI BACKSTAGE SPECIAL

Wir spielen Rot-Weiß-Rot - die neuen Österreicher Voting Teil 1 (Wiederholung)

20.15 Uhr:

Wir spielen Rotweißrot - die neuen Österreicher

Voting - Teil 2.





Das neue Format von krone.tv ist via Satellit, Kabel und Antenne auf den TV-Geräten in den Wohnzimmern der Österreicher zu sehen. Infos zum Empfang von krone.tv finden Sie unter: krone.tv/empfang

Sendung verpasst? Dieses und alle weiteren Formate von Krone.tv finden Sie zum Nachsehen auf krone.tv/mediathek

Seit September 2020 ist krone.tv nicht nur online, sondern auch via Kabel und Satellit in den Haushalten der Österreicherinnen und Österreicher abrufbar. So kommen, nach nur wenigen Monaten Betrieb, mittlerweile rund 3,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher in den Genuss krone.tv empfangen zu können (AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 01.04.2020-30.04.2021; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard).

Auch die kumulierte Reichweite hat sich rasant entwickelt. Lag die konsekutive Nutzung von mindestens einer Minute im September 2020 noch bei 350.600 hat sie sich mit einem Wert von 748.700 bis zum März 2020 verdoppelt (AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 01.04.2020-30.04.2021; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard).

