NEOS: OECD-Prognose unterstreicht Wichtigkeit des Neustarts für ein unternehmerisches Österreich

Sepp Schellhorn: „Vorschläge für die Stärkung der Betriebe decken sich mit den NEOS-Plänen für einen echten Neustart für Unternehmen. Jetzt muss es in die Umsetzung gehen.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn über die heute präsentierte Konjunkturprognose der OECD für Österreich. Er mahnt aber gleichzeitig ein, dass jetzt die Schritte dafür gesetzt werden, damit der Aufschwung auch unterstützt und nachhaltig abgesichert werden kann: „Die Forderung der OECD nach mehr Finanzierungsoptionen deckt sich mit den konkreten Vorschlägen von NEOS. Damit die Liquidität in den KMUs bis nach der Krise reichen kann, braucht es einen echten Neustart für ein unternehmerisches Österreich.“ Neben neuen Finanzierungsformen haben NEOS auch vorgeschlagen, die Innovationsprämie zu einem zielgerichteteren Instrument umzuwandeln. „Darüber hinaus müssen Betriebe endlich von Bürokratie entlastet werden, Lohnnebenkosten gesenkt und die Gewerbeordnung modernisiert werden. Wir NEOS haben eine Reihe von Maßnahmen vorgelegt, mit denen die Wirtschaft nachhaltig abgesichert werden kann. Die Regierung muss nur tun."

„Wieder einmal spricht die OECD konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von KMUs in Österreich aus. Es braucht nun endlich auch eine Umsetzung der Maßnahmen“, fordert Schellhorn. „Die Bunderegierung veranstaltete so manche Diskussionsrunden und Gipfeltreffen in den letzten Wochen. Beratungen sind zwar selbstverständlich gut, aber ein Ergebnis muss dann auch bald kommen“, mahnt Schellhorn, denn: „Bis zum Herbst werden dann viele nicht durchkommen“. NEOS fordern schon seit Monaten, dass Instrumente zur Verfügung gestellt werden, um die zu erwartende Pleitewelle unter KMUs nach Auslaufen der Hilfen und Stundungen Ende Juni abzufedern. „Einen Monat vor dieser Zäsur sind wir nur um neue Expertenempfehlungen und Überschriften der Bundesregierung reicher – die Uhr tickt seit Monaten sehr laut. Es wäre unbegreiflich und verantwortungslos, wenn hier nicht rasch etwas vorgelegt wird“, unterstreicht Schellhorn.

