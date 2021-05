Klein & Groß im Park – WiG startet Gratis-Aktion in Wiener Bezirken

Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet ab 1. Juni vielfältige Bewegungsangebote für Jung und Alt

Wien (OTS) - „Raus an die frische Luft, gemeinsam mit anderen aktiv werden und Spaß an der Bewegung haben, ist das Ziel unserer Aktion `Klein & Groß im Park´, die wir mit 1. Juni unter Einhaltung der Corona-Auflagen starten“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung (WiG). Das für alle Generationen konzipierte Bewegungsangebot habe gerade in Corona-Zeiten – jetzt nach der langen Phase der sozialen Isolation - einen wichtigen Effekt auf das körperliche und seelische Wohlbefinden, so Beck.

Bewegung für alle Generationen mit kompetenten ÜbungsleiterInnen

Bei der von Anfang Juni bis Ende Oktober in Wiener Bezirken stattfindenden Aktion „Klein & Groß im Park“ können alle mitmachen – egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt, mit oder ohne Vorerfahrung im Sport. Die Bewegungsaktivitäten reichen dabei von sanfter Ismakogie und Gesundheitstrainings über Konditions- und Koordinationstraining bis zu Linedance und Dance Moves. Gemeinsam werden Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Geschicklichkeit gefördert. Es gilt das eigene Wohlbefinden mit kompetenter Anleitung von erfahrenen ÜbungsleiterInnen des ASKÖ WAT Wien, des ASVÖ Wien und der SPORTUNION Wien zu stärken.

Information zu „Klein & Groß im Park“

Die Bewegungsangebote finden von 1. Juni bis 26. Oktober 2021 in den Wiener Bezirken 3; 4; 7; 9; 11; 12; 14; 17; 23 in ausgewählten Parks jeweils zweimal pro Woche bei jedem Wetter statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, also einfach vorbeikommen und Spaß an der Bewegung haben - egal ob als SeniorIn, Eltern mit Kindern oder Jugendliche! Alle Termine und etwaige Änderungen – aufgrund von COVID-19-Vorgaben – finden Sie unter KLEINundGROSS oder fragen Sie bei der Info-Hotline nach 0664/85 213 32 (Mo - Fr 9.00 -13.00 Uhr).

Über das Projekt

Die Aktion „Klein & Groß im Park“ ist Teil des Projekts „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ der Wiener Gesundheitsförderung und wird aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert. Die operative Durchführung obliegt dem ASKÖ WAT Wien, unterstützt durch den ASVÖ Wien und die SPORTUNION Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at