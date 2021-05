Papageno freut sich: DIE WOHNKOMPANIE stellt einzigartiges Luxusobjekt Opernresidenz in der Goethegasse fertig.

Die beeindruckende Revitalisierung der historischen Immobilie samt Dachgeschoßaufbau unmittelbar bei der Wiener Staatsoper ist abgeschlossen.

Revitalisierungen im historischen Bestand stellen stets besondere Herausforderungen in punkto Architektur und baulicher Maßnahmen dar. Viel Liebe zum Detail, Fingerspitzengefühl und der konsequente Einsatz nur der besten Ausstattungen und Materialien sind gefragt um Außergewöhnliches zu schaffen. Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE 1/3

Die Penthäuser sind Unikate in der Wiener Innenstadt: Sie bestechen nicht nur durch ihre äußerst zentrale Lage, sondern auch durch einen atemberaubenden 360-Grad Ausblick, den man von der Dachterrasse des letzten noch verfügbaren Penthouse über die gesamte Stadt genießt! Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE: 2/3

Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Opernresidenz können sich jetzt schon auf entspannende Momente und stimmungsvolle Sundowner auf der exquisiten Dachlandschaft freuen! Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE: 3/3

Wien (OTS) - Die Oper spielt in der Goethegasse 1 im ersten Wiener Gemeindebezirk eine wesentliche Rolle, denn das 1863 errichtete Haus ist heutige Heimstatt der Ballettschule der Wiener Staatsoper und der Kostümwerkstatt. Im Stil der Neu-Wiener Renaissance gestaltet, beherbergt das Gebäude auch die Bundestheater Holding.

Roland Pichler, Geschäftsführer von DIE WOHNKOMPANIE: „Revitalisierungen im historischen Bestand stellen stets besondere Herausforderungen in punkto Architektur und baulicher Maßnahmen dar. Viel Liebe zum Detail, Fingerspitzengefühl und der konsequente Einsatz nur der besten Ausstattungen und Materialien sind gefragt um Außergewöhnliches zu schaffen.“

Mit der Opernresidenz ist der WOHNKOMPANIE ein sehenswertes Schmuckstück gelungen. Neun hochmoderne 2- und 3-Zimmerwohnungen im fünften Obergeschoss des historischen Gebäudes sowie zwei Penthouses der absoluten Luxusklasse im Dachgeschoss sind entstanden.

Jede Einheit sticht durch ihre durchdachten Grundrisse hervor. Die enormen Raumhöhen von 3 bis 4 Meter, kombiniert mit eigenen Freiflächen – Loggia, Balkon bzw. Terrasse – verleihen den Wohnungen eine exquisite Großzügigkeit. Große Sorgfalt wurde auf die Auswahl der edlen Materialien und der exklusiven Ausstattung gelegt. So findet man in der Opernresidenz unter anderem Parkettböden in allen Räumen, Fußbodenheizungen, Deckenkühlungen, Klimaanlagen sowie KNX-Elektroinstallationen und Designer-Badausstattungen. Dies gepaart mit der Gestaltung der Innenräume durch die namhaften Interior Designer Ateliers Christian L. Einwaller und Isabelle Farrokhnia schaffen repräsentative Großzügigkeit und exklusiven Komfort.

„Die Penthäuser sind Unikate in der Wiener Innenstadt: Sie bestechen nicht nur durch ihre äußerst zentrale Lage, sondern auch durch einen atemberaubenden 360-Grad Ausblick, den man von der Dachterrasse des letzten noch verfügbaren Penthouse über die gesamte Stadt genießt!“ , ergänzt Roland Pichler. „Die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der Opernresidenz können sich jetzt schon auf entspannende Momente und stimmungsvolle Sundowner auf der exquisiten Dachlandschaft freuen!“

Oder, wie es Papageno so schön in der Zauberflöte formuliert: „O welch ein Glück kann grösser sein?”

Über DWK Die Wohnkompanie

DWK Die Wohnkompanie GmbH entwickelt als inhabergeführter, unabhängiger Wohnbauträger nachhaltige urbane Lebensräume.

Der Fokus liegt dabei in der Realisierung freifinanzierter, nachhaltiger Wohnbauprojekte, die sich an den Bedürfnissen der zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen orientieren und einen starken Bezug auf die Mikrolagen nehmen. Innovative und nachhaltige Lösungen nehmen bei der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte einen wichtigen Stellenwert ein.

Als Tochterunternehmen der Zech Group – eines der stärksten Bau- und Immobilienunternehmen Deutschlands – steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenz im Wohnungsbau, einzigartige Expertise und sichere Bonität.

DIE WOHNKOMPANIE ist daher der richtige Partner, um Projekte jeder Größe von der Erstplanung bis zur Vermarktung erfolgreich zu managen.

www.wohnkompanie.at

www.zech-group.com

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

T: +43 1 512 16 16 - 32

E: johannes.eisert @ epmedia.at