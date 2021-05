Wiener FPÖ will Naschmarkt-Markthalle auf dem Christian-Broda-Platz

Wien (OTS/RK) - Die Pläne für eine Markthalle auf dem Parkplatz/Flohmarkt-Areal neben dem Naschmarkt sind laut der FPÖ Wien zurecht stark in Kritik geraten. Das haben der nicht-amtsführende FPÖ-Stadtrat Dominik Nepp und FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik bei einem Pressegespräch am Montagvormittag betont. „Der beliebte Flohmarkt müsste wegen der geplante Markthalle neu dimensioniert werden und der in der Nacht zu zwei Drittel ausgelastete Parkplatz würde ebenso wegfallen“, sagte Nepp.

Die FPÖ hätte zahlreiche Alternativen untersucht und mit dem Christian Broda Platz schräg gegenüber des Westbahnhofs den „idealen“ Standort für eine Markthalle gefunden. Der von der FPÖ auserkorene Platz sei aufgrund der „zahlreichen Polizeieinsätze“ und der „Problemklientel aus den umliegenden Suchtzentren“ derzeit unattraktiv und könne laut Nepp damit aufgewertet werden.



Mahdalik ergänzte, die FPÖ hätte sich bei ihrem Konzept an dem Münchner Viktualienmarkt orientiert. Es solle einen zentralen Essenbereich geben, in dem „regionale Produkte von heimischen Anbietern“ konsumiert werden können.

