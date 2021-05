Mayer / Kultur Neustart: Neue Förderung von Maßnahmen zur Publikumsgewinnung und -bindung

Der vierte Teil des „Neustart Kultur“-Pakets startet: Ab heute, den 31. Mai stellt das Kulturministerium Kulturbetrieben 4 Millionen Euro für Publikumsarbeit zur Verfügung.

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) vergibt die nächste Tranche des 20 Millionen Euro großen „Neustart Kultur“-Pakets. Mit dem Förderprogramm „Publikum“ werden Maßnahmen zur Bindung und verstärkten Partizipation von bestehenden und neuen Publikumsschichten unterstützt. Insgesamt 4 Millionen Euro stehen zu diesem Zweck für Kunst- und Kultureinrichtungen sowie Einzelunternehmen aller Sparten bereit. Die maximale Projektförderung beträgt 100.000 Euro. Einreichungen sind von 31. Mai bis 15. Juli 2021 möglich.

„Der durch die Pandemie unterbrochene Betrieb bedeutet für Kunst- und Kultureinrichtungen besondere Herausforderungen in der Kommunikation mit dem Publikum. Mit dieser einmaligen Ausschreibung wollen wir die Kulturbetriebe im Rahmen des Saisonstarts unterstützen, aber auch langfristig stabilisieren. Das gelingt, wenn viele Menschen das breite kulturelle Angebot in Österreich sehen“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Mit Maßnahmen in den Bereichen zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit und innovativer Abonnementgestaltung sollen nicht nur die Wiederkehr des ehemaligen Publikums, sondern im Besonderen auch neue Interessierte gezielt angesprochen werden. Denn eines ist klar: Die Künstlerinnen und Künstler brauchen Publikum, das Publikum die Kunst.“

Weitere Informationen unter: www.bmkoes.gv.at/Service/Ausschreibungen/kunst-und-kultur-ausschreibungen.html

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at