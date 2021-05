House of Web und EHF bringen Handball-Welt aufs Handy

Hannes Jagerhofers jüngstes Start-Up entwickelt für die Europäische Handballföderation eine ebenso spektakuläre wie benutzerfreundliche App.

Wien (OTS) - Apps für Handys und Tablets machen das Internet mobil, stellen in ihrer Entwicklung aber auch eine enorme Herausforderung dar. Schließlich sollen sie dafür sorgen, eine Fülle von Informationen möglichst umfangreich, dennoch einfach und anwenderfreundlich abzubilden.

Diesen Spagat zu schaffen, hat sich das House of Web, das jüngste Start-Up von Hannes Jagerhofer zum Ziel gesetzt – und mit der Europäischen Handballföderation (EHF) das erste, große Projekt am Start. Dass User ein umfangreiches Angebot quasi im kleinen Finger haben, um nicht mehr und nicht weniger geht es dabei.

Die App wird für die gängigen Plattformen, für iOS, Android sowie für Tablets nativ, also von Null an maßgeschneidert und programmiert. User Experience spielt im Zuge dessen eine ebenso wichtige Rolle wie das Schnittstellen-Design, um sicherzustellen, dass das Programm im modernen Gewand erscheint. Es ermöglicht dem Anwender einen angenehmen und spannenden Einstieg in die Welt des Handballs – und verschafft ihm einen Überblick über jedes einzelne Match der zahlreichen EHF-Bewerbe und -Sparten.

Zentrale Bedeutung haben die Integration von EHFTV sowie die Verlinkung zu Match-Details inklusive Live Scores, Club- und Spielerinformationen. Darüber hinaus kann jeder Nutzer seinen Lieblingsclub und -bewerb wählen und so die App ganz nach den eigenen Vorlieben individualisieren. Ziel ist es, Handball-Anhängern ein umfassendes Service zu bieten und neue Fans für den packenden Sport zu begeistern.

Im House of Web bringen Hannes Jagerhofer und sein Team jahrelange Erfahrung in Bezug auf digitale Anwendungen und Internet-Auftritte ein. Die Flugsuchplattform checkfelix.com sowie der Versanddienstleister checkrobin.com sind nur zwei Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung zeitgemäßer und zukunftsträchtiger Konzepte – samt notwendiger Marketing- und SEO-Maßnahmen.

„Unsere Aufgabe sehe ich darin“, so Hannes Jagerhofer, Gründer und CEO von House of Web, „die Digitalisierung voranzutreiben und unsere Kunden dabei zu unterstützen, das enorme Angebot des Internets und seiner Anwendungen auf schlaue, sinnvolle Weise zu nützen. Apps haben dabei zentrale Bedeutung, weil die Mobilität immer wichtiger wird. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Handballföderation werden wir auf ebenso anwenderfreundliche wie attraktive Art aufzeigen, was auf dem Gebiet mittlerweile alles möglich ist.“

„Wir freuen uns, dass wir mit House of Web einen so erfahrenen und gleichzeitig innovativen Partner an unserer Seite zu haben,“ sagt EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner. „Aktualität und Individualität sind für uns die klaren Ziele. Wir wollen, dass unsere Fans immer wissen, wie es bei ihrem Lieblingsclub steht und gleichzeitig sollen sie die App ganz nach ihren Wünschen gestalten können. Mittelfristig wollen wir mit Tools, wie zum Beispiel Augmented Reality, den Wert der App und das Nutzererlebnis noch weiter steigern.“

