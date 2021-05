Gewessler/Sima: Kostenlose Radfahrkurse für Wiener Volksschulkinder wecken Lust auf mehr Radeln

Wien (OTS) - Das Klimaschutzministerium setzt neue Impulse, um Radfahren für Kinder attraktiver zu machen und investiert bis zu 1,5 Millionen Euro in Radfahrkurse für Volksschulen. Insgesamt können so bis zu 7.000 Kurse für maximal 126.000 Volksschulkinder in ganz Österreich ermöglicht werden. In Wien wurden in Kooperation mit der Stadt bereits erste Kurse im Zuge der Pilotphase durchgeführt.

„Radfahren hält fit und gesund, macht Spaß und ist noch dazu eine besonders klimaschonende Art mobil zu sein. Mit den kostenlosen Radfahrkursen für Volksschulkinder bringen wir schon unseren Kleinsten diese Vorzüge näher. Die nach dem Ausbildungsleitfaden von klimaaktiv mobil geschulten Radfahrlehrerinnen und -lehrer machen den Kindern das Radeln schmackhaft und vermitteln Spaß sowie Sicherheit beim Radfahren im Alltag“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Ein klimaaktiv mobil Radfahrkurs dauert zwei Stunden und ist für die 1. bis zur 4. Volksschulstufe konzipiert. Die Radfahrkurse finden im Freien statt, aktuelle Hygienebestimmungen werden selbstverständlich eingehalten. So lernen die Schülerinnen und Schüler durch altersgerechte Übungen spielerisch den sicheren Umgang mit dem Fahrrad im Schon- und Verkehrsraum.

Mehr als 5.000 Wiener Volksschulkinder können kostenlosen Radfahrkurs besuchen

„Die Stadt Wien will Kindern vermitteln, wie sie sich gesund, sicher und klimaverträglich in der Stadt bewegen. Dazu gehört auch, gut Radfahren zu können. Wenn Kinder, die Erwachsenen von morgen, gerne umweltverträglich unterwegs sind, ist das ein wirksamer Beitrag für den Klimaschutz“, betont Mobilitätsstadträtin Ulli Sima. „Mit den kostenlosen Radfahrkursen für Volksschulkinder wird mehr als 5.000 Kindern in Wien ermöglicht, besser Radfahren zu lernen.“

Die Teilnahme an den Kursen in Wien ist an das Mobilitätsbildungsprogramm „Stadt & Du“ gekoppelt. Das Programm macht Lust darauf, den Schulweg aktiv zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Entwickelt wurde das Bildungsprogramm von der Mobilitätsagentur Wien, unterstützt von der Bildungsdirektion und Partnern wie der Polizei.

Die kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen werden zu 100% über klimaaktiv mobil, der Klimaschutzinitiative des BMK im Verkehrsbereich, finanziert und in der Bundeshauptstadt gemeinsam mit der Mobilitätsagentur Wien organisiert. Durchgeführt werden die Kurse von klimaaktiv mobil Radfahrlehrerinnen und -lehrern der Radfahrschulen „FahrSicherRad“, „Schulterblick – Die Radfahrschule“ und „Easy Drivers“. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können die Kurse einfach online buchen auf: fahrradwien.at/radfahrkurse

Die Radfahrkurse für Volksschulen finden ab Mai am Radmotorikpark der Stadt Wien in Kaisermühlen statt. Ab Juni werden Kurse auch auf einem zusätzlich eingerichteten Übungsplatz am Naschmarkt und ab Herbst am neuen Radspielplatz in der Seestadt abgehalten. Ab Herbst 2021 soll das Angebot an klimaaktiv mobil Radfahrkursen als Kooperation zwischen der Mobilitätsagentur Wien und klimaaktiv mobil für Volksschulkinder stark ausgeweitet werden.

Bundesweit sind weitere Pilotkurse abhängig von der weiteren Entwicklung der COVID-19 Pandemie in Kooperation mit den Bundesländern und Bildungsdirektionen möglich, ein flächendeckendes Angebot ist ab Herbst 2021 geplant.

Weitere Informationen dazu unter klimaaktivmobil.at/radfahrkurse.

