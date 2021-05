SalzburgMilch erhöht Auszahlungspreis für Milchbauern

Salzburg (OTS) - Erfreuliche Nachrichten gibt es für die Milchbauern der SalzburgMilch: Zum Weltmilchtag am 1. Juni hebt Österreichs drittgrößter Milchverarbeiter die Preise für gelieferte Milch an. Die SalzburgMilch geht damit in Vorleistung, um den stark steigenden Kosten in der Landwirtschaft entgegenzuwirken. Eine Preiserhöhung für die von der SalzburgMilch hergestellten Produkte zum Handel ist folglich unerlässlich.

Am 1. Juni wird traditionell der Weltmilchtag gefeiert, doch die aktuelle Situation in der heimischen Milchwirtschaft ist sehr angespannt. Stark steigende Kosten für die Landwirtschaft und für die Verarbeiter und monatelange Lockdowns mit geschlossener Gastronomie und ausbleibenden Touristen stellen für die SalzburgMilch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar.

„ Wir danken unseren Konsumentinnen und Konsumenten sehr für ihre Treue zu unseren Produkten sowie unseren Milchbäuerinnen und –bauern und dem gesamten SalzburgMilch Team für den unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Monaten. Die nun wieder geöffnete Gastronomie gibt uns die Hoffnung, dass es wirtschaftlich wieder bergauf geht “, fasst SalzburgMilch Geschäftsführer Andreas Gasteiger die aktuelle Situation zusammen und ergänzt: „ Wir gehen aber jetzt als Molkerei in Vorleistung und erhöhen die Milchauszahlungspreise für unsere Bauern, um deren Kostensteigerungen entgegenzuwirken .“

Konkret werden die Milchauszahlungspreise für gentechnikfreie Milch um + 1,3 Cent brutto pro Kilogramm angehoben (somit ab 1.6.2021 auf 41,015 Cent brutto/kg), für Heumilch um + 1,0 Cent brutto pro Kilogramm auf 47,215 Cent/kg.

„ Die in vielen Bereichen (Energie, Verpackungsmaterialien, Futtermittel, Baustoffe etc.) stark steigenden Kosten können nicht weiter von den Landwirten und von uns als Molkerei alleine geschultert werden. Deshalb ist es unumgänglich, dass eine Preiserhöhung unserer Produkte im Handel umgesetzt wird “, richtet Gasteiger einen Appell an den österreichischen Handel.

