Große Journalismus-Umfrage 2021: Zwingt Corona den Journalismus in die Knie?

Untersuchung prekärer Arbeitssituationen – Corona-Pandemie und Lock Down zwingen die Branche zum Umdenken – Ist Homeoffice der künftige Arbeitsplatz für Tausende Journalist*innen?

Wien (OTS) - Eine umfassende Branchenumfrage soll ein schlüssiges und ungeschminktes Bild des österreichischen Journalismus im Corona-Jahr 2021 erarbeiten – das Ergebnis kann für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen gleichermaßen interessant sein.

Aus dieser aktuellen Befragung sollen detaillierte Erkenntnisse über Arbeitsbedingungen, Klima am Arbeitsplatz und im Homeoffice, über Einkommensverhältnisse, soziales Umfeld, Ausbildung, Stressfaktoren und Zufriedenheit gewonnen werden.

Wir bitten alle Journalist*innen, den Online-Fragebogen auszufüllen und damit authentische Einblicke in die reale Welt des journalistischen Alltags und die drängendsten Probleme zu geben. Die Beantwortung der Fragen wird ca. 10 Minuten in Anspruch nehmen – Sie können Ihre wichtige Arbeit also rasch wieder fortsetzen!

Hier geht es direkt zum Online-Fragebogen:

https://www.umfrageonline.com/s/OEJC2021

Als kleines Dankeschön für das vollständige Ausfüllen des Fragebogens ist auf Wunsch nach Abschluss der Umfrage ein E-Mail mit den interessantesten Ergebnissen erhältlich.

Die Daten werden völlig anonym ausgewertet. Im Befragungsergebnis sind somit keine Aussagen einzelner Personen ersichtlich. Auftraggeber der Umfrage ist der Österreichische Journalist*innen Club ÖJC.

