Corona-Profiteure, wem brachte die Krise den großen Geldsegen? “ATV Reportage: Im Fokus: Das Geschäft mit der Krise“, Mittwoch 22.20 Uhr

Von der Fitness-Bloggerin bis zum Betreiber einer Luxusmotorbootgarage; im Anschluss Diskussionsrunde u.a. mit Wirtschaftsministerin Schramböck, Neos-Chefin Meinl-Reisinger

Wien (OTS) - Der Mittwoch ist bei ATV Tag der außergewöhnlichen Gewinner:innen. Bei „Im Fokus: Das Geschäft mit der Krise“ werden jene vor den Vorhang geholt, über die bislang kaum jemand gesprochen hat: die Corona-Profiteure. Während Tausende durch die Folgen der Pandemie um ihre Existenz bangen, freuen sie sich über einen unerwarteten Geldsegen. Von der luxuriösen Motorbootgarage am Wörthersee, die aus allen Nähten platzt, bis zum Privatjet-Anbieter aus Linz, dessen Flotte an die Kapazitätsgrenzen stößt. Moderatorin Jenny Laimer und Reporter Lukas Kimeswenger zeigen, wieso sich diese Unternehmer trotz Krise über das Jahr ihres Lebens freuen können. Und Expert:innen beantworten, ob es sich um Corona-Nutznießer handelt oder sie dauerhaft erfolgreich sein können.

Über den Wolken trifft ATV Bernhard Fragner, der während der Pandemie davon profitiert, dass viele Reiche statt Linienflug lieber ansteckungssicher im Privatjet reisen wollen. Und am Boden schaut Laimer der Fitness-Bloggerin Anna Engelschall beim Training über die Schultern. Von einem Tag auf den anderen wird die Steirerin während der Pandemie zum Youtube-Star. Engelschall gibt einen Blick hinter die Fassaden des Influencer:innen-Daseins und spricht über schwierige Momente in der Vergangenheit und Zukunftspläne.

Gefragt ist in Corona-Zeiten vor allem Bio – in Graz werden ganze Felder zum Sharing genutzt – wie ein Besuch auf dem Jaklhof zeigt. Von Bio zur Bodenversiegelung führt der Weg nach Kitzbühel. Im Tiroler Nobelbezirk freuen sich Immobilienmakler und Investoren im Corona-Jahr über Rekordumsätze – ATV bekommt einen exklusiven Einblick in eines der teuren Chalets und spricht mit verzweifelten Einheimischen, die am Wohnungsmarkt leer ausgehen.



Spannende Diskussionsrunde zum „Comeback nach Corona“

Die Durchimpfungsrate steigt, die Arbeitslosenzahlen sinken, die nächsten Öffnungsschritte sind zum Greifen nahe: Die Österreicher:innen nähern sich offenbar schön langsam der lang ersehnten Corona-Tunnelausfahrt. ATV nimmt diese Aufbruchsstimmung gleich im Anschluss an die Reportage zum Anlass für eine hochkarätige Diskussionsrunde zum Thema: „Comeback nach Corona“: Bei ATV-News-Moderator Meinhard Knapp diskutieren Wirtschaftsministerin Magarete Schramböck, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Virologin Dorothee von Laer, Michaela Reitterer von der Hoteliervereinigung und Roman Hebenstreit von der Gewerkschaft vida folgende Fragen: Wie gelingt der Weg zurück zur alten Normalität, oder werden wir uns mit der Rückkehr zur neuen Normalität begnügen müssen? Welche Branchen kommen rasch aus der Krise? Wer wird noch länger ums Comeback kämpfen müssen?



Reportage „Im Fokus: Das Geschäft mit der Krise“: Mittwoch, 2. Juni, um 22.20 Uhr auf ATV

Diskussionsrunde „Comeback nach Corona“: Mittwoch, 2. Juni, um 23:15 Uhr auf ATV

Gäste:

Margarete Schramböck , Bundesministerin für Wirtschaft

, Bundesministerin für Wirtschaft Beate Meinl-Reisinger , NEOS-Parteivorsitzende

, NEOS-Parteivorsitzende Michaela Reitterer , Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung

, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung Roman Hebenstreit , Bundesvorsitzender der Gewerkschaft vida

, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft vida Dorothee von Laer, Virologin Meduni Innsbruck



Moderation: ATV-News-Moderator Meinrad Knapp

