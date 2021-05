Ritterfest Maria Enzersdorf

Mittelaltermarkt, Unterhaltung, Kulinarik

Wien (OTS) -



Ritterfest Maria Enzersdorf bei Burg Liechtenstein



Nach langer Coronapause ist es endlich wieder soweit. Unser erstes

Ritterfest mit Mittelaltermarkt findet vom 5. bis 6. Juni 2021 in

Maria Enzersdorf vor der Kulisse der Burg Liechtenstein statt.

Unsere Händler bieten ihre Waren, wie z.B. Gewandung, Schmuck,

Felle, Lederwaren an. Für Speis und Trank ist gesorgt. Das Highlight

ist ein spannender Ritterschaukampf. Kinder können sich vom

Marktvogt zum Ritter schlagen lassen, wenn sie den Ritterparcour

erfolgreich gemeistert haben.



Wegen zugewiesener Sitzplätze gibt es einen Kartenvorverkauf unter:

https://shop.eventjet.at/mittelalterevent

Eintritt: 3 G Regel (geimpft, getestet, genesen)



Öffnungszeiten:

Samstag: 10.00 - 19.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 19.00 Uhr



Wegzoll:

Erwachsene: € 11,50

Kinder bis 15 Jahre: € 6,50

Personen mit Handicap: € 9,50



Datum: 5.6.2021, 11:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Am Hausberg 2, bei Burg Liechtenstein, 2344 Maria Enzersdorf



Url: https://www.mittelalterevent.com/



Rückfragen & Kontakt:

Andrea Brunner,mobil: 0676 92 88 762

andrea @ mittelalterevent.com

www.mittelalterevent.com