VSV/Kolba: “Thermofenster” bei Diesel PKW nicht EU-konform - Was tut Ministerin Gewessler?

Hunderttausende Diesel PKW überschreiten Abgasgrenzwerte

Wien (OTS) - Seit der Aufdeckung des Abgasbetruges durch VW am 18.9.2015 wird über verschiedene Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen diskutiert. Eines hat diese Software gemeinsam: Über verschiedene Parameter erkennt die Software, wann das Fahrzeug am Prüfstand steht und wann es auf der Strasse fährt. Am Prüfstand werden Abgasgrenzwerte eingehalten, auf der Strasse um ein Vielfaches überschritten.

Besonders umstritten waren “Thermofenster”, bei denen die volle Abgasreinigung nur bei Temperaturen von zB 15 bis 30 Grad funktioniert und außerhalb dieser Bereiche reduziert oder ganz abgeschaltet wird. Im Winter und in warmen Sommern funtioniert daher die Abgasreinigung nicht.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem jüngsten Urteil vom 6. Mai 2021 sein Urteil aus Dezember 2020 nochmals bekräftigt und detailiert: Jede Software, die ua abhängig von der Temperatur in die Abgasreinigung eingreift, ist eine unerlaubte Abschalteinrichtung nach der EU-Typisierungsverordnung. Die Konsequenz: Die Typisierungen der Fahrzeuge sind illegal erteilt worden.

Im Kraftfahrzeuggesetz (KFG) ist vorgesehen, dass die Zulassungsbehörden bei Zweifeln an den Schadstoff-Emissionen Nachmessungen vorzunehmen haben. Überhöhte Abgaswerte sind der nationalen Typisierungsbehörde des Herstellerlandes und der EU-Kommission zu melden.

”Eigentlich müsste Verkehrsministerin Gewessler hunderttausenden Dieselfahrzeugen die Zulassung entziehen. Das ist politisch kaum durchsetzbar. Doch deshalb die Augen zu verschliessen und schlicht nichts zu tun, ist keine Alternative,” sagt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines (VSV). “Wir fordern Ministerin Gewessler auf, Druck auf das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) und die Automobilhersteller auszuüben, dass die massiven Grenzwertüberschreitungen beim giftigen Stickoxid (NOx) durch Hardware-Updates rasch beseitigt werden. Es geht - gerade in Zeiten einer Covid-19 Pandemie - um die Gesundheit von Menschen und der Umwelt.”

Der VSV hat die Autohersteller bei der WKStA angezeigt und vermittelt risikolose Klagen auf Schadenersatz gegen VW, Audi, Seat und Skoda und andere.

